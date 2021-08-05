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ВЦИОМ: Больше трети россиян считают правильной замену людей роботами

37 % опрошенных граждан РФ полагают, что процесс передачи роботам функций, ранее выполнявшихся человеком, — это правильная и «положительная тенденция». Причём самая высокая доля сторонников роботизации оказалась среди лиц старше 60 лет. В этой группе за замену человека роботом голосуют 55 % респондентов. Таковы результаты исследования ВЦИОМ, результаты которого обнародованы 5 августа.

Фото: ВЦИОМ
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В целом неправильной тенденцию замены человека машинами считает 51 % россиян. Каждый восьмой собеседник государственной службы социологии (12 %) затруднился выбрать между живой материей у станка и роботизированной.

При этом в замену самого себя роботом россияне верят менее активно. 70 % респондентов на вопрос «Ваши обязанности на работе может сейчас или в обозримом будущем выполнять робот или нет?» ответили «Не может». В заменяемость своих талантов функционалом машин сейчас полностью верят 5 % россиян. Ещё 5 % считают, что роботы способны их заменить «в значительной степени». Ещё 18 % граждан РФ осознают, что уже сегодня роботы могут заменить их «в незначительной степени».

Опрос был проведён 17 апреля методом телефонного опроса среди 1 600 совершеннолетних граждан.

Два года назад ВЦИОМ сообщал, что трое из четырёх россиян не опасаются конкуренции со стороны роботов. В 2019 году каждый пятый (21 %) гражданин РФ видел угрозу своему комфортному трудоустройству со стороны роботов. В том же году сообщалось, что «искусственный интеллект» уже использует треть российских компаний, притом что треть россиян его боится.

Фото: ВЦИОМ

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Комментарии (3)

265055770
Причём самая высокая доля сторонников роботизации оказалась среди лиц, впавших в старческий маразм.
AmbientGlow
Роботизация неизбежна так или иначе.
kоt-obormot
А "роботы" - это будут таджики?
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