37 % опрошенных граждан РФ полагают, что процесс передачи роботам функций, ранее выполнявшихся человеком, — это правильная и «положительная тенденция». Причём самая высокая доля сторонников роботизации оказалась среди лиц старше 60 лет. В этой группе за замену человека роботом голосуют 55 % респондентов. Таковы результаты исследования ВЦИОМ, результаты которого обнародованы 5 августа.

При этом в замену самого себя роботом россияне верят менее активно. 70 % респондентов на вопрос «Ваши обязанности на работе может сейчас или в обозримом будущем выполнять робот или нет?» ответили «Не может». В заменяемость своих талантов функционалом машин сейчас полностью верят 5 % россиян. Ещё 5 % считают, что роботы способны их заменить «в значительной степени». Ещё 18 % граждан РФ осознают, что уже сегодня роботы могут заменить их «в незначительной степени».



Опрос был проведён 17 апреля методом телефонного опроса среди 1 600 совершеннолетних граждан.

