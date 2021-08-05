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С начала августа в Петербурге от нелегальных парковок освободили семь районов. Нарушителям грозит «административка»

В Петербурге ККИ освободил от незаконных автостоянок 14 земельных участков

С начала августа комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил 14 земельных участков, которые незаконно использовали в качестве автомобильных стоянок.

Как сообщили в ККИ 5 августа, специальные мероприятия проводили в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах.

До работ всем незаконным пользователям территорий предоставляли возможность освободить занимаемую территорию добровольно, но большинство из них не исполнили требование.

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На данный момент представители комитета привлекают недобросовестных землепользователей к административной ответственности. Помимо этого, владельцам нелегальных парковок придется оплатить стоимость работ по освобождению участков.

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Комментарии (1)

hedgehog_
добровольное освобождение выглядит просто: сняли сетку типа забор и повесили замок на будку с принимателем денег.
после ухода проверяющих за полчаса повесили сетку обратно и посадили чебурашку обратно в будку.
и всё. снова можно полтора года искать нелегальную парковку. ведь эта не та которая была - ту добровольно освободили
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