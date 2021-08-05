С начала августа в Петербурге от нелегальных парковок освободили семь районов. Нарушителям грозит «административка»

Как сообщили в ККИ 5 августа, специальные мероприятия проводили в Василеостровском, Выборгском, Фрунзенском, Красногвардейском, Приморском, Красносельском и Кировском районах.
До работ всем незаконным пользователям территорий предоставляли возможность освободить занимаемую территорию добровольно, но большинство из них не исполнили требование.
На данный момент представители комитета привлекают недобросовестных землепользователей к административной ответственности. Помимо этого, владельцам нелегальных парковок придется оплатить стоимость работ по освобождению участков.