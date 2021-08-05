Помогите помогать. Елизавете требуется дорогое лекарство

Лиза — молодая и красивая девушка, всегда улыбчивая и очень добрая. Судя по фото, не скажешь, что за этой улыбкой скрывается боль, тяжёлый диагноз — врождённый порок сердца, месяцы в больнице, постоянная нехватка воздуха и трансплантация лёгких и сердца в будущем.

Порок сердца Лизе поставили еще в 2-месячном возрасте, но оперировать не решились. Шли годы, заболевание постепенно начало прогрессировать. Лиза наблюдалась у кардиолога, лежала в больнице во время обострений и надеялась когда-то обрести нормальную жизнь. Она выбрала для себя особую профессию — помощь другим. Получила диплом психолога и стала работать по специальности, помогая тем, кому плохо.



В начале этого года Лиза заболела пневмонией, что при её сердечно-лёгочной недостаточности очень опасно. Пришлось уйти с работы. Снова больницы.



Сейчас девушка чувствует себя очень плохо. Последствия пневмонии привели к снижению сатурации (уровня кислорода в крови), сильно увеличилась одышка. Лиза с трудом может подняться на второй этаж. Жаркое питерское лето усугубило ситуацию. Дышать стало просто невозможно. Она уехала в деревню к маме, чтобы хоть немного больше ощущать кислород.



Главная проблема в том, что у Лизы вследствие болезни сильно выросло давление в лёгочной артерии. При норме в 25 мм рт. ст. у девушки оно выше 100 и продолжает расти. От этого сердце не успевает перекачивать кровь, поступающую большим потоком, и увеличивается в размере, повышая сердечную и лёгочную недостаточность.

