Помогите помогать. Елизавете требуется дорогое лекарство

Елизавета Петрухина, 33 года.
Врожденный порок сердца. Синдром Эйзенменгера. Лёгочная гипертензия III ст. Инфекционный эндокардит. Сколиоз грудного отдела позвоночника.
Требуется лекарственный препарат «Ревацио». Стоимость 228 000 руб. Не хватает 208 099 руб.
Лиза — молодая и красивая девушка, всегда улыбчивая и очень добрая. Судя по фото, не скажешь, что за этой улыбкой скрывается боль, тяжёлый диагноз — врождённый порок сердца, месяцы в больнице, постоянная нехватка воздуха и трансплантация лёгких и сердца в будущем.
Порок сердца Лизе поставили еще в 2-месячном возрасте, но оперировать не решились. Шли годы, заболевание постепенно начало прогрессировать. Лиза наблюдалась у кардиолога, лежала в больнице во время обострений и надеялась когда-то обрести нормальную жизнь. Она выбрала для себя особую профессию — помощь другим. Получила диплом психолога и стала работать по специальности, помогая тем, кому плохо.
В начале этого года Лиза заболела пневмонией, что при её сердечно-лёгочной недостаточности очень опасно. Пришлось уйти с работы. Снова больницы.
Сейчас девушка чувствует себя очень плохо. Последствия пневмонии привели к снижению сатурации (уровня кислорода в крови), сильно увеличилась одышка. Лиза с трудом может подняться на второй этаж. Жаркое питерское лето усугубило ситуацию. Дышать стало просто невозможно. Она уехала в деревню к маме, чтобы хоть немного больше ощущать кислород.
Главная проблема в том, что у Лизы вследствие болезни сильно выросло давление в лёгочной артерии. При норме в 25 мм рт. ст. у девушки оно выше 100 и продолжает расти. От этого сердце не успевает перекачивать кровь, поступающую большим потоком, и увеличивается в размере, повышая сердечную и лёгочную недостаточность.
Лизе назначили курс терапии препаратом «Ревацио». Лекарство понижает давление в лёгочной артерии и позволяет повысить уровень кислорода в крови. Простыми словами — дышать легче, не испытывая боль и тяжесть при каждом вздохе, когда руки и лицо становятся синими из-за малого количества кислорода в тканях. Каждый вздох сейчас сравним со вздохом с пакетом на голове. И днём и ночью.
Однако получить препарат бесплатно нереально, а его стоимость для девушки слишком велика — 228 000 рублей. Она обратилась в петербургский благотворительный фонд «Наташа», который оказывает поддержку людям с такими патологиями, как у Лизы. Пока удалось собрать лишь 19 901 рубль.
Лиза очень хочет просто дышать. Жить. И помогать тем, кто нуждается в помощи. Чувствовать себя нужной и дарить добро.
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