Битва за деревья закончилась для тракториста в Петербурге двумя пулями — в живот и ягодицу

Полицейских в Приморском районе Петербурга вызвали из-за стрельбы на улице.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 августа, был принят звонок от 21-летней петербуженки о том, что она слышит звуки стрельбы во дворе дома 9, корпус 1, по Серебристому бульвару.
Когда на место прибыл наряд патрульно-постовой службы, то выяснилось, что неизвестный мужчина, на вид лет 45, встретился у дома с 21-летним трактористом. Последний гулял с собакой. Животное играло с деревом, что не понравилось незнакомцу, и он потребовал не ломать зелень. Завязался конфликт с дракой, во время которой злой пешеход произвел 3 выстрела из неустановленного оружия в сторону тракториста. Две резиновые пули попали мужчине в живот и ягодицу.
По данным главка, уже в 2:30 ночи 5 августа полицейские стучали в дверь стрелявшего в доме на Серебристом бульваре. Там был задержан 59-летний петербуржец, ранее судимый за незаконное хранение огнестрельного оружия и применение насилия в отношении представителя власти.
Его доставили в отдел полиции для отработки на причастность к указанному происшествию. С места происшествия изъята гильза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.