Битва за деревья закончилась для тракториста в Петербурге двумя пулями — в живот и ягодицу

Полицейских в Приморском районе Петербурга вызвали из-за стрельбы на улице.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 августа, был принят звонок от 21-летней петербуженки о том, что она слышит звуки стрельбы во дворе дома 9, корпус 1, по Серебристому бульвару.



Когда на место прибыл наряд патрульно-постовой службы, то выяснилось, что неизвестный мужчина, на вид лет 45, встретился у дома с 21-летним трактористом. Последний гулял с собакой. Животное играло с деревом, что не понравилось незнакомцу, и он потребовал не ломать зелень. Завязался конфликт с дракой, во время которой злой пешеход произвел 3 выстрела из неустановленного оружия в сторону тракториста. Две резиновые пули попали мужчине в живот и ягодицу.

