FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
72.79р86.41р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

Битва за деревья закончилась для тракториста в Петербурге двумя пулями — в живот и ягодицу

Полицейские задержали мужчину за стрельбу на Серебристом бульваре после ссоры из-за дерева

Полицейских в Приморском районе Петербурга вызвали из-за стрельбы на улице.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 5 августа, был принят звонок от 21-летней петербуженки о том, что она слышит звуки стрельбы во дворе дома 9, корпус 1, по Серебристому бульвару.

Когда на место прибыл наряд патрульно-постовой службы, то выяснилось, что неизвестный мужчина, на вид лет 45, встретился у дома с 21-летним трактористом. Последний гулял с собакой. Животное играло с деревом, что не понравилось незнакомцу, и он потребовал не ломать зелень. Завязался конфликт с дракой, во время которой злой пешеход произвел 3 выстрела из неустановленного оружия в сторону тракториста. Две резиновые пули попали мужчине в живот и ягодицу.

По данным главка, уже в 2:30 ночи 5 августа полицейские стучали в дверь стрелявшего в доме на Серебристом бульваре. Там был задержан 59-летний петербуржец, ранее судимый за незаконное хранение огнестрельного оружия и применение насилия в отношении представителя власти.

Его доставили в отдел полиции для отработки на причастность к указанному происшествию. С места происшествия изъята гильза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

262370901
А титул "тракторист" у пострадавшего имеет решающее значение?
Вадим Линин
Неоднократно видел деревья зарубленные "играющими собачками".
"Трактористу" досталось заслуженно.
265984735
В ответ на претензии незнакомца тракторист предложил тому просуммировать 150 и 150.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний