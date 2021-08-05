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Первое жилье в городе-спутнике Южный построят к 2024 году. «Старт Девелопмент» получит на это 15 млрд рублей от банка «Санкт-Петербург»

«Старт Девелопмент» договорился о кредите в 15 млрд рублей на первую очередь города-спутника Южный

Группа компаний «Старт Девелопмент» начинает реализацию первого этапа города-спутника Южный, сообщили «Фонтанке» в компании. Девелопер договорился с банком «Санкт-Петербург» о проектном финансировании в размере 15 млрд рублей. Планируется, что первые 50 тыс. кв. м жилья будут введены к 2024 году, а всего на участке площадью почти 40 га будет построено 240 тыс. кв. м полезной площади, из которой 210 тыс. кв. м — жилье.

В «Старт Девелопмент» рассказывают, что компания планирует получить разрешения на строительство на этой территории первых жилых домов до конца 2022 года. Для реализации проекта создан специализированный застройщик компания «ЗаСтрой». Предполагается создание прогулочных маршрутов внутри территории и системы скверов и бульваров. Концепция проекта разработана московским архитектурным бюро «Меганом» под руководством Юрия Григоряна.

Ранее, в июле было выпущено распоряжение правительства Петербурга на разработку проекта планирования территории. Проектировщиком выступит группа компаний БКН.

Первая очередь города-спутника Южный примыкает к научно-образовательному и инновационному центру «ИТМО Хайпарк», в состав которого входит новый кампус университета ИТМО, бизнес-парк и технологическая долина.

— Мы синхронизировали строительство первого жилого квартала с возведением инноцентра, — комментирует генеральный директор ООО «Город-спутник «Южный» Сергей Хромов. — Первые кварталы ориентированы на потребности студентов, сотрудников и преподавателей университета, которые создадут отправную точку для формирования социума территории, но покупать жилье здесь смогут все горожане.

Строительство города-спутника Южный имеет статус стратегического инвестпроекта Петербурга. Он займет более 2 000 га в южной части агломерации Петербурга. Общая площадь жилой застройки составит 6,4 млн кв. м с максимальной высотой строительства 33 метра. Непосредственно на квартиры придется 3,8 млн кв. м. Ожидается, что в нем будут жить около 135 тысяч человек, будет создано более 40 тыс. рабочих мест. Около 100 га территории займет «ИТМО Хайпарк». Общий объем финансирования составит около 219 млрд рублей, из них 57,6 млрд рублей будет выделено из бюджета Санкт-Петербурга на строительство социальной и транспортной инфраструктуры.

Председатель совета директоров «Старт Девелопмент» — Захар Смушкин, совладелец «Группы Илим». Кроме города-спутника Южный, в планах компании реконструкция Конюшенного ведомства в центре Петербурга.

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Комментарии (3)

lamer
Заселят хипстерами для которых предполагается создание прогулочных маршрутов внутри территории и системы скверов и бульваров. Это хорошо. А что, болеть и размножаться они не будут? Где: поликлиники, больницы, детские сады и школы? На секундочку так, город будет по численности крупного областного центра. Куда собираются трудоустраивать 100 тысяч населения из 137?
Больше гетто, больше завозите лимиты!
olla
очередное преступление мафии строителей и чиновников, ухудшающее и без того острые экологические и транспортные проблемы.
Nurofen
Ждем появления еще одного гетто
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