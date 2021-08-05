Первое жилье в городе-спутнике Южный построят к 2024 году. «Старт Девелопмент» получит на это 15 млрд рублей от банка «Санкт-Петербург»

«Старт Девелопмент» договорился о кредите в 15 млрд рублей на первую очередь города-спутника Южный