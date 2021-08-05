Первое жилье в городе-спутнике Южный построят к 2024 году. «Старт Девелопмент» получит на это 15 млрд рублей от банка «Санкт-Петербург»

Группа компаний «Старт Девелопмент» начинает реализацию первого этапа города-спутника Южный, сообщили «Фонтанке» в компании. Девелопер договорился с банком «Санкт-Петербург» о проектном финансировании в размере 15 млрд рублей. Планируется, что первые 50 тыс. кв. м жилья будут введены к 2024 году, а всего на участке площадью почти 40 га будет построено 240 тыс. кв. м полезной площади, из которой 210 тыс. кв. м — жилье.
В «Старт Девелопмент» рассказывают, что компания планирует получить разрешения на строительство на этой территории первых жилых домов до конца 2022 года. Для реализации проекта создан специализированный застройщик компания «ЗаСтрой». Предполагается создание прогулочных маршрутов внутри территории и системы скверов и бульваров. Концепция проекта разработана московским архитектурным бюро «Меганом» под руководством Юрия Григоряна.
Ранее, в июле было выпущено распоряжение правительства Петербурга на разработку проекта планирования территории. Проектировщиком выступит группа компаний БКН.
Первая очередь города-спутника Южный примыкает к научно-образовательному и инновационному центру «ИТМО Хайпарк», в состав которого входит новый кампус университета ИТМО, бизнес-парк и технологическая долина.
— Мы синхронизировали строительство первого жилого квартала с возведением инноцентра, — комментирует генеральный директор ООО «Город-спутник «Южный» Сергей Хромов. — Первые кварталы ориентированы на потребности студентов, сотрудников и преподавателей университета, которые создадут отправную точку для формирования социума территории, но покупать жилье здесь смогут все горожане.
Строительство города-спутника Южный имеет статус стратегического инвестпроекта Петербурга. Он займет более
Председатель совета директоров «Старт Девелопмент» — Захар Смушкин, совладелец «Группы Илим». Кроме города-спутника Южный, в планах компании реконструкция Конюшенного ведомства в центре Петербурга.