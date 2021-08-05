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Провал на дороге изгнал трамваи с важной магистрали на Охте

Коммунальная авария изменила движение трамваев на Среднеохтинском

Два трамвайных маршрута в Красногвардейском районе Петербурга внепланово корректируют утром 5 августа. Движению мешает прорыв трубы.

Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
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Как сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», в начале девятого часа утра закрыли движение по Среднеохтинскому проспекту на участке от шоссе Революции до Пискарёвского проспекта. «Трамвай № 23 направлен до ул. Передовиков; трамвай № 39 следует до Перекупного пер.», — уточнили в пресс-службе.

Накануне, 4 августа, «Теплосеть» испытывала трубы в Красногвардейском районе. Проверяли в том числе сети на Среднеохтинском и на шоссе Революции.

В компании «Фонтанке» подтвердили, что в ходе диагностики выявлено технологическое нарушение по адресу: Среднеохтинский проспект, дом 53. «На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, организовываются ремонтные работы», — сообщают в «Теплосети».

Фото из телеграм-канала «Мегаполис»
Фото из телеграм-канала «Мегаполис»

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Комментарии (2)

alexadmin
Надо срочно организовать сбор денег на ремонт провала
Alex000
День урбаниста.
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