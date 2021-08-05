Как сообщили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», в начале девятого часа утра закрыли движение по Среднеохтинскому проспекту на участке от шоссе Революции до Пискарёвского проспекта. «Трамвай № 23 направлен до ул. Передовиков; трамвай № 39 следует до Перекупного пер.», — уточнили в пресс-службе.



Накануне, 4 августа, «Теплосеть» испытывала трубы в Красногвардейском районе. Проверяли в том числе сети на Среднеохтинском и на шоссе Революции.



В компании «Фонтанке» подтвердили, что в ходе диагностики выявлено технологическое нарушение по адресу: Среднеохтинский проспект, дом 53. «На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, организовываются ремонтные работы», — сообщают в «Теплосети».

