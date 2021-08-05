Роспотребнадзор о «дельте»: Самая уязвимая категория — люди 14–29 лет

Самой уязвимой для коронавируса группой стала молодёжь — из-за индийского штамма. По внешним признакам его не определить, но у него есть свои типичные симптомы.

Штамм «дельта» «помолодел», подтверждают в Роспотребнадзоре. «Почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей. Самая уязвимая категория — молодые люди от 14 до 29 лет. Это активные люди с самым большим количеством контактов, которые часто пользуются общественным транспортом, ходят на работу, общаются в нерабочее время», — отмечается в сообщении от 5 августа.



Заразность у нового штамма (то есть индекс репродукции) увеличилась в 2–2,5 раза. Если раньше носитель коронавируса до момента выявления мог передать его одному-двум «соседям», то теперь — пяти-шести. Именно поэтому теперь Роспотребнадзор берёт под наблюдение большее количество людей.

У «дельты» симптомы «классические для COVID-19»: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Но отмечаются и такие, которые более характерны для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, а также расстройства ЖКТ (диарея, реже тошнота и рвота). Правда, по внешним признакам штамм не определить. Точный ответ даёт только секвенирование — расшифровка генома вируса или его фрагмента (гена S-белка) в лаборатории.

«Течение болезни при «дельта»-варианте коронавирусной инфекции отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное», — отмечают в Роспотребнадзоре. Специальной терапии для пациентов с «дельтой» нет: рекомендации по лечению принципиально не изменились.

