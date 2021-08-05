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Петербургские полицейские отправили предпринимателя «курить бамбук». Канистры с ароматным дымом на продажу у него изъяли

Петербургский предприниматель перевозил канистры с ароматным дымом для электронных сигарет без лицензии

Петербургский главк на «Газели» вывозил найденные у индивидуального предпринимателя никотиносодержащие жидкости для электронных устройств. Свой бизнес он вел без лицензии.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, полицейские нашли в Приморском районе склад с грузом ароматного дыма для электронных устройств. В помещении на Мебельной улице насчитали 150 емкостей с никотиносодержащей жидкостью. Склад, по данным главка, снимал индивидуальный предприниматель, который ввез из-за границы канистры на личном автомобиле «Фольксваген».

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«После этого он создал сайт, с помощью которого и реализовывал продукцию, выдавая себя за прямого поставщика известных марок ароматного дыма для электронных сигарет», — сообщает пресс-служба ведомства.

Экспертиза показала, что жидкость содержит никотин, а вот документы индивидуального предпринимателя лицензии для ввоза и реализации никотиносодержащей продукции не содержат.

«Таким образом, указанный предприниматель, являясь должностным лицом, осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения. В соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ дела данной категории рассматриваются судьями районных судов», — уточнили в полиции.

Дело передано по подведомственности в Приморский районный суд.

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Комментарии (5)

zlopopik
А вот эти "предприниматели" для чего нужны? Прав был Эдуард Лимонов, утверждавший, что польза от предпринимателей для общества не доказана,... с последующими выводами.
Дмитрий Соколов
В помидорах, картофеле и баклажанах тоже никотин. Нужно специальное разрешение для реализации?
Кровокрас
на его место придут сотни, сейчас этот бизнес приносит сотни процентов прибыли, на электронный дым перешли абсолютно все школы
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