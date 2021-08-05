Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, полицейские нашли в Приморском районе склад с грузом ароматного дыма для электронных устройств. В помещении на Мебельной улице насчитали 150 емкостей с никотиносодержащей жидкостью. Склад, по данным главка, снимал индивидуальный предприниматель, который ввез из-за границы канистры на личном автомобиле «Фольксваген».

Петербургский главк на «Газели» вывозил найденные у индивидуального предпринимателя никотиносодержащие жидкости для электронных устройств. Свой бизнес он вел без лицензии.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

«После этого он создал сайт, с помощью которого и реализовывал продукцию, выдавая себя за прямого поставщика известных марок ароматного дыма для электронных сигарет», — сообщает пресс-служба ведомства.



Экспертиза показала, что жидкость содержит никотин, а вот документы индивидуального предпринимателя лицензии для ввоза и реализации никотиносодержащей продукции не содержат.



«Таким образом, указанный предприниматель, являясь должностным лицом, осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения. В соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ дела данной категории рассматриваются судьями районных судов», — уточнили в полиции.



Дело передано по подведомственности в Приморский районный суд.

