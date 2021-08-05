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Бархатный сезон на курортах придёт в начале сентября и будет короче прошлого

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Бархатный сезон на российских курортах начнётся, предположительно, в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября. Об этом 5 августа сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температура воды и воздуха становятся близки между собой. Температура воды к этому периоду понижается до 23–25 градусов», — предсказывает Вильфанд.

По его словам, нынешний бархатный сезон будет короче предыдущего, который длился почти до конца октября. «В этом году в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала тому, что поверхность воды не очень прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков», — поясняет метеоролог.

Пока же температура воды в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии составляет плюс 26 градусов, в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсе — 28 градусов. Теплее всего вода в Ейске — 29 градусов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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