После утренней аварии в Кемеровской области в больницу попали все люди, которые находились в столкнувшихся машинах. Не уцелел ни один. Вахтовый автобус вёз работников одного из предприятий.



Как сообщает региональное ГУ МВД, авария случилась 5 августа около 6:10 на 157-м километре дороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк. Столкнулись грузовой автомобиль «Хёндэ» и пассажирский автобус на базе КАМАЗа. По предварительной версии, водитель грузовика «не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным вахтовым автомобилем, в результате чего последний выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок». Грузовик, как видно на кадрах в группе «Инцидент Кузбасс» «ВКонтакте», тоже не удержался на проезжей части.

