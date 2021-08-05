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Тяжёлое ДТП в Кузбассе из-за скорости: грузовик опрокинул вахтовый КАМАЗ

После ДТП в Кемеровской области госпитализированы 11 человек

После утренней аварии в Кемеровской области в больницу попали все люди, которые находились в столкнувшихся машинах. Не уцелел ни один. Вахтовый автобус вёз работников одного из предприятий.

Как сообщает региональное ГУ МВД, авария случилась 5 августа около 6:10 на 157-м километре дороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк. Столкнулись грузовой автомобиль «Хёндэ» и пассажирский автобус на базе КАМАЗа. По предварительной версии, водитель грузовика «не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным вахтовым автомобилем, в результате чего последний выехал за пределы проезжей части и опрокинулся на бок». Грузовик, как видно на кадрах в группе «Инцидент Кузбасс» «ВКонтакте», тоже не удержался на проезжей части.

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В грузовике ехали водитель и пассажир, в автобусе — водитель и 8 пассажиров. Все 11 человек доставлены в медицинское учреждение для обследования.

Сотрудники полиции работают на месте ДТП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, отмечается в сообщении.

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