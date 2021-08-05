Запад потребовал от России отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Как передаёт РИА Новости , заявление приурочено к 13-й годовщине событий августа 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив агрессию Грузии против них. Оно распространено в Совете безопасности ООН. «Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — говорится в документе.

Несколько западных стран подписали совместное заявление, потребовав от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Его подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания, которая в ближайшее время получит место в Совбезе ООН.



Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал это заявление «фантомными болями». По его словам, независимость Абхазии и Южной Осетии — это «реальность, которую нельзя игнорировать».

