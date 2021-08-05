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Запад потребовал от России отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Несколько западных стран подписали совместное заявление, потребовав от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

Как передаёт РИА Новости, заявление приурочено к 13-й годовщине событий августа 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив агрессию Грузии против них. Оно распространено в Совете безопасности ООН. «Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинской территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — говорится в документе.

Его подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания, которая в ближайшее время получит место в Совбезе ООН.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал это заявление «фантомными болями». По его словам, независимость Абхазии и Южной Осетии — это «реальность, которую нельзя игнорировать».

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Комментарии (4)

Тата2109!
Хосподяяя....Ещё и Албания с Эстонией возомнили себя авторитетом...
Запад пусть мигрантами занимается и не лезет в чужие дела.
Nicotine
"Отдайте Ирландию ирландцам!"
Nurofen
А чего наши в ответ ни чего не требуют например свободу Аляске, земли индейцам?
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