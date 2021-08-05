Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 августа местами возможен небольшой кратковременный дождь, ветер слабый. Воздух прогреется с ночных 11–13 градусов (а в окрестностях местами было и 8) до 20–22 градусов днём.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 13 до 24 градусов в течение суток. Самое холодное 5 августа выдалось в 1960 году, плюс 5, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 30 градусов, напоминает «Яндекс».

