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Дожди вернулись в прогноз. На выходные рассчитывать не стоит

В Петербурге до 20–22 градусов, возможны кратковременные осадки

Синоптики скорректировали прогноз: дожди не уходят из Северной столицы. Правда, мощных ливней в ближайшее время быть не должно. Не ждём и жары.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 августа местами возможен небольшой кратковременный дождь, ветер слабый. Воздух прогреется с ночных 11–13 градусов (а в окрестностях местами было и 8) до 20–22 градусов днём.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 13 до 24 градусов в течение суток. Самое холодное 5 августа выдалось в 1960 году, плюс 5, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 30 градусов, напоминает «Яндекс».

6 и 7 августа СЗУГМС снова обещает кратковременные дожди местами. При этом в субботу будет прохладнее, чем завтра, всего 18–20 градусов, и ожидается порывистый ветер.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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