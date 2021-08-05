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Роспотребнадзор предупредил, что самыми уязвимыми перед «дельта»-штаммом стали молодые люди, которые болеют тяжелее и дольше

Самой уязвимой категорией для нового «дельта»-штамма коронавируса в России стали молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Они подхватывают инфекцию намного чаще остальных, поскольку регулярно пользуются общественным транспортом и имеют большое количество социальных контактов. Половина случаев заражения происходит в кругу семьи и друзей.

Получившие «дельту» пациенты чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, сообщили 5 августа РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Течение болезни при «дельта»-варианте отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируются бессимптомные и легкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное», — говорится в сообщении.

При этом «дельта» комбинирует в себе как уже всем знакомые симптомы коронавируса в виде лихорадки, кашля, потери обоняния и вкуса, так и симптомы, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, диарею.

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Комментарии (3)

266081655
Основная группа уязвимых - безответственные разгильдяи, не носящие масок, не соблюдающие дистанцию, не следующие нормам гигиены и соображениям здравого смысла.... Впрочем, многих заражают близкие родственники, контактов с которыми не избежать...
Владислав М
Доказательства будут, или мы должны им так поверить?!)))
Свободу Лёхе!
Не верю!
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