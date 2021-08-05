Роспотребнадзор предупредил, что самыми уязвимыми перед «дельта»-штаммом стали молодые люди, которые болеют тяжелее и дольше

Самой уязвимой категорией для нового «дельта»-штамма коронавируса в России стали молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Они подхватывают инфекцию намного чаще остальных, поскольку регулярно пользуются общественным транспортом и имеют большое количество социальных контактов. Половина случаев заражения происходит в кругу семьи и друзей.



Получившие «дельту» пациенты чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, сообщили 5 августа РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.



«Течение болезни при «дельта»-варианте отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируются бессимптомные и легкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное», — говорится в сообщении.

