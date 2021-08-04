Бизнесджет из Турции «отгрузил» полиции Бразилии 1,3 тонны наркотика. Перевозчика задержали

Федеральная полиция Бразилии изъяла в аэропорту Форталезы 1,3 тонны белого порошка, расфасованного по 24 чемоданам. Груз пытался провезти в Брюссель гражданин Испании на борту бизнесджета. Из открытых источников следует, что в 2014 году самолёт принадлежал турецким правительственным структурам.



«Федеральная полиция изъяла сегодня утром (4 августа) 1304 кг вещества в бизнесджете в аэропорту Форталезы, штат Сеара. Пассажир-испанец и четверо турок, членов экипажа самолета, были доставлены в полицию для допроса», — сообщила на своем сайте полиция.