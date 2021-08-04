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ВОЗ увидела медленное снижение заболеваемости коронавирусом в России

В России наметилось медленное снижение заболеваемости коронавирусом. Репродуктивный номер, который показывает активность эпидемии, ниже единицы. Об этом 4 августа рассказала телеканалу «Россия 1» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Если смотреть европейский регион, мы отмечаем, что есть рост, но, конечно, меньше население, меньше случаев в общем. Что касается России, мы очень рады, что видим стабилизацию, медленное снижение. Сейчас репродуктивный номер показывает, так сказать, активность эпидемии в каком-то населении. Он сейчас в России ниже единицы и это хорошо. Так что мы видим снижение, но, конечно, регионы разные», — отметила Мелита Вуйнович.

Она добавила, что наиболее тяжелая ситуация в США, где зарегистрировали 543 тысячи новых случаев за неделю. В Индии, Индонезии, Бразилии и Иране число заболевших увеличилось почти на 30 процентов. В европейском регионе ситуация тоже непростая.

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