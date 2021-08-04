В честь одной из соавторов вакцины Oxford/AstraZeneca, профессора Сары Гилберт, создали куклу Барби. Компания по производству игрушек хочет таким образом вдохновить молодых девушек на карьеру учёных, пишет 4 августа Guardian.

Сама профессор вакцинологии, руководившая разработкой вакцины против COVID-19 в Оксфордском университете, сказала, что сначала она нашла этот жест «очень странным», но надеется, что он вдохновит молодых девушек на работу в области науки, технологий, инженерии и математики. Она отметила, что, может быть, благодаря кукле ребёнок узнает о такой профессии как вакцинолог.

Помимо Барби Гилберт, Mattel создала еще пять Barbie, чтобы отметить достижения женщин во время пандемии коронавируса: медсестра из США Эми О'Салливан, американский доктор Одри Круз, канадская активистка Чика Стейси Ориува, бразильский исследователь Жаклин де Хесус и австралийский доктор Кирби Уайт должны стать образцами для подражания для маленьких девочек.

Компанию десятилетиями обвиняли в насаждении сомнительного идеала красоты: осиной талии, длинных ног, светлых волос. В последнее время Mattel пытается противодействовать этой репутации куклами, которые нейтральны в гендерном отношении, имеют более широкие бедра или носят хиджаб. Теперь есть Барби, которая использует инвалидное кресло, чернокожая Барби и Кен с немного более высоким индексом массы тела.