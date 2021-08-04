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Улетевшую под защиту Польши бегунью Тимановскую уволили из Центра олимпийской подготовки Белоруссии

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая после конфликта с национальной олимпийской сборной попросила убежища в Польше, уволена из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандирована в МВД. Об этом 4 августа сообщил в телеграм-канале Белорусский фонд спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных в тюрьму или лишенных свободы за их политические взгляды.

«Приказом Министерства спорта и туризма Вы с 5 августа 2021 года откомандировываетесь в Министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы. Вам необходимо прибыть на службу 5 августа 2021 <...> Дополнительно сообщаю, что Ваше отсутствие на рабочем месте (по вышеуказанному адресу) свыше 3 часов считается прогулом и может повлечь за собой ваше увольнение», — приводит 4 августа организация полученное Тимановской сообщение.

Как отмечает фонд, Польша также предоставила гуманитарную визу мужу Кристины Тимановской Арсению Зданевичу, который после инцидента с супругой в Токио выехал из Белоруссии в Киев.

По данным СМИ, Тимановская летит в Варшаву из Токио через Вену.

Кристина Тимановская — бегунья на 100 и 200 метров. Из-за проблем с заявкой белорусские тренеры поставили ее на эстафету 4 по 400 метров. Это возмутило спортсменку, о чем она рассказала в своем инстаграме, обвинив тренерский штаб в непрофессионализме. В ответ на это руководство сборной Белоруссии сняло ее со всех стартов и попыталось отправить в Минск. Однако Тимановская вновь через соцсети сообщила, что хочет выступить на Олимпиаде, но вместо этого ее насильно возвращают на родину. Уже в аэропорту она обратилась за помощью к японской полиции. Те взяли ее под защиту до выяснения всех обстоятельств. Бегунья заявила, что в Белоруссии ее посадят в тюрьму.

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Комментарии (15)

Wert
Ну
266108100
Какая трагедия. Она наверняка расстроилась из-за этой новости как никогда в жизни.
gencon
Остальные спортсмены из Беларуси и РФ: " А что так можно было???")))
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