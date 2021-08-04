Улетевшую под защиту Польши бегунью Тимановскую уволили из Центра олимпийской подготовки Белоруссии

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая после конфликта с национальной олимпийской сборной попросила убежища в Польше, уволена из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандирована в МВД. Об этом 4 августа сообщил в телеграм-канале Белорусский фонд спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных в тюрьму или лишенных свободы за их политические взгляды.

«Приказом Министерства спорта и туризма Вы с 5 августа 2021 года откомандировываетесь в Министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы. Вам необходимо прибыть на службу 5 августа 2021 <...> Дополнительно сообщаю, что Ваше отсутствие на рабочем месте (по вышеуказанному адресу) свыше 3 часов считается прогулом и может повлечь за собой ваше увольнение», — приводит 4 августа организация полученное Тимановской сообщение.