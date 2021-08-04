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Барабанщик The Offspring заявил, что его уволили из группы за отказ от прививки

Барабанщик американской панк-группы The Offspring Пит Парада сообщил, что его уволили из коллектива после того, как он отказался сделать прививку от коронавируса. Об этом он написал в своём Twitter.

По словам Парады, его врач не рекомендовал ему вакцинироваться из-за редкого аутоиммунного заболевания. В то же время коллеги музыканта решили, что «находиться рядом с ним небезопасно: как в студии, так и в ходе предстоящего тура по США». Сам барабанщик при этом подчеркнул, что не обижается на коллег по группе, так как «они делают то, что, как они считают, будет лучше для них», а «он же делает то, что будет лучше для него».

Как отмечает BBC, тур The Offspring должен стартовать 8 августа. В группе пока официально никак не ответили на заявления Парады. Пока неизвестно, уволен ли он окончательно.

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Комментарии (2)

Illusive Man
Камин аут уже вышел из тренда, теперь модно быть угнетённым антиваксером)
vader
Ого. Сколько, оказывается, искренне верующих по всему миру.
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