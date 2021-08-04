Барабанщик The Offspring заявил, что его уволили из группы за отказ от прививки

Барабанщик американской панк-группы The Offspring Пит Парада сообщил, что его уволили из коллектива после того, как он отказался сделать прививку от коронавируса. Об этом он написал в своём Twitter.



По словам Парады, его врач не рекомендовал ему вакцинироваться из-за редкого аутоиммунного заболевания. В то же время коллеги музыканта решили, что «находиться рядом с ним небезопасно: как в студии, так и в ходе предстоящего тура по США». Сам барабанщик при этом подчеркнул, что не обижается на коллег по группе, так как «они делают то, что, как они считают, будет лучше для них», а «он же делает то, что будет лучше для него».

