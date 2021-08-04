Несовершеннолетние петербурженки всё чаще становятся мамами. В прошлом году они родили 156 детей

Несовершеннолетние петербурженки в 2020 году родили 156 детей, что на 7,5 % больше, чем годом ранее. Только 36 из них родились в браке, следует из доклада Петростата о естественном движении населения.



120 детей, рожденных девушками до 18 лет, появились на свет вне брака. Всего в 2020 году официально зарегистрировали отношения 7 несовершеннолетних женихов (на одного больше, чем в 2019 году) и 41 несовершеннолетняя невеста (на 7 меньше). При этом ни один юноша до 18 лет не развелся с супругой ни в 2019, ни в 2020 году. Что касается девушек той же возрастной категории, среди них в 2020 году развелась одна, а годом ранее — четыре.