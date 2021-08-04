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Несовершеннолетние петербурженки всё чаще становятся мамами. В прошлом году они родили 156 детей

Петербурженки младше 18 лет родили на 7,5% больше детей в коронавирусном году

Несовершеннолетние петербурженки в 2020 году родили 156 детей, что на 7,5 % больше, чем годом ранее. Только 36 из них родились в браке, следует из доклада Петростата о естественном движении населения.

120 детей, рожденных девушками до 18 лет, появились на свет вне брака. Всего в 2020 году официально зарегистрировали отношения 7 несовершеннолетних женихов (на одного больше, чем в 2019 году) и 41 несовершеннолетняя невеста (на 7 меньше). При этом ни один юноша до 18 лет не развелся с супругой ни в 2019, ни в 2020 году. Что касается девушек той же возрастной категории, среди них в 2020 году развелась одна, а годом ранее — четыре.

Всего в городе за год родились 55 350 детей. Из них 729 — у девушек в возрасте до 20 лет. Большинство из них стали для молодых матерей первенцами, 50 малышей стали вторыми в семье, и 4 ребенка сделали своих матерей многодетными.

Петростат опубликовал доклад по итогам 2020 года. Из него следует, что естественная убыль населения в Петербурге увеличилась на 17 948 человек. Почти каждый седьмой горожанин умер от коронавируса.

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Комментарии (15)

Nerevar
Зато будут взрослые дети при молодых родителях.
266181459
Дети рождают детей
Аппаратчик мокрой классификации
Внимание вопрос - они сначала стали "петербурженками"(тм), а затем "мамами"(тм), или наоборот?
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