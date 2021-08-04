Несовершеннолетние петербурженки всё чаще становятся мамами. В прошлом году они родили 156 детей

Несовершеннолетние петербурженки в 2020 году родили 156 детей, что на
120 детей, рожденных девушками до 18 лет, появились на свет вне брака. Всего в 2020 году официально зарегистрировали отношения 7 несовершеннолетних женихов (на одного больше, чем в 2019 году) и 41 несовершеннолетняя невеста (на 7 меньше). При этом ни один юноша до 18 лет не развелся с супругой ни в 2019, ни в 2020 году. Что касается девушек той же возрастной категории, среди них в 2020 году развелась одна, а годом ранее — четыре.
Всего в городе за год родились
Петростат опубликовал доклад по итогам 2020 года. Из него следует, что естественная убыль населения в Петербурге увеличилась на