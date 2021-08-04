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Суд оправдал одного из фигурантов дела об откатах на госзакупках Спецстроя на 75 млн рублей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оправдал одного из фигурантов дела о незаконных вознаграждениях от представителей коммерческих организаций за заключение договоров поставок с ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России».

Как сообщили 4 августа в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, бывший заместитель начальника предприятия Валерий Тарасов оправдан по всем вменяемым деяниям (ч. 6 ст. 290 УК РФ, 5 эпизодов, п.«а» ч. 7 ст. 204 УК РФ) за отсутствием состава. За ним признано право на реабилитацию. Данное решение было принято на основании апелляционного определения Санкт-Петербургского городского суда, отправившего дело на пересмотр.

Другим фигурантам назначенные судом ранее реальные сроки лишения свободы были уменьшены — экс-заместитель руководителя проекта управления по специальному строительству, начальник отдела поставок оборудования и материалов ФГУП Игорь Неволин вместо 9 лет в ИК строгого режима получил на полгода меньше, ведущий инженер отдела поставок Сергей Петров заплатит штраф не в 6 миллионов рублей, а в 4 миллиона. Также снижены суммы штрафов ещё пятерым фигурантам. При этом ещё одно лицо, которого нет в сегодняшнем приговоре, не стало ждать результата и сбежало, уточнили в пресс-службе судов.

Ранее «Фонтанка» писала, что в сентябре 2018 года бывший начальник Спецстроя на Северо-Западе Александр Шашкин был осуждён по семи эпизодам дела с откатами на госзакупках более чем на 75 миллионов рублей. Он получил 5,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 40 миллионов рублей.

ГУССТ №3 Спецстроя был основным генподрядчиком крупнейших государственных строек на Северо-Западе. Предприятие выполняло 55% работ, на остальные объявляло тендеры, оперируя внушительными суммами. В апреле прошлого года признать ФГУП банкротом потребовала компания «ОКС 01», владельцем которой является отец экс-сотрудницы Минобороны Евгении Васильевой Николай Васильев. В настоящее время, по данным «Спарк», предприятие прекратило деятельность.

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Комментарии (3)

O-o!
аффтара (фио судьи) в студию! а то басманный уже весь знаем, надо бы и наших таковских знать
veteran78
Ну чего торопятся ? После 19 сентября и так всех своих отпустят.
Otkating
Откат!

Как много в этом звуке для сердца русского...
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