Суд оправдал одного из фигурантов дела об откатах на госзакупках Спецстроя на 75 млн рублей

Как сообщили 4 августа в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, бывший заместитель начальника предприятия Валерий Тарасов оправдан по всем вменяемым деяниям
Другим фигурантам назначенные судом ранее реальные сроки лишения свободы были уменьшены — экс-заместитель руководителя проекта управления по специальному строительству, начальник отдела поставок оборудования и материалов ФГУП Игорь Неволин вместо 9 лет в ИК строгого режима получил на полгода меньше, ведущий инженер отдела поставок Сергей Петров заплатит штраф не в 6 миллионов рублей, а в 4 миллиона. Также снижены суммы штрафов ещё пятерым фигурантам. При этом ещё одно лицо, которого нет в сегодняшнем приговоре, не стало ждать результата и сбежало, уточнили в пресс-службе судов.
Ранее «Фонтанка» писала, что в сентябре 2018 года бывший начальник Спецстроя на Северо-Западе Александр Шашкин был осуждён по семи эпизодам дела с откатами на госзакупках более чем на 75 миллионов рублей. Он получил 5,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 40 миллионов рублей.