Суд оправдал одного из фигурантов дела об откатах на госзакупках Спецстроя на 75 млн рублей

Как сообщили 4 августа в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, бывший заместитель начальника предприятия Валерий Тарасов оправдан по всем вменяемым деяниям (ч. 6 ст. 290 УК РФ , 5 эпизодов, п.«а» ч. 7 ст. 204 УК РФ ) за отсутствием состава. За ним признано право на реабилитацию. Данное решение было принято на основании апелляционного определения Санкт-Петербургского городского суда, отправившего дело на пересмотр.



Другим фигурантам назначенные судом ранее реальные сроки лишения свободы были уменьшены — экс-заместитель руководителя проекта управления по специальному строительству, начальник отдела поставок оборудования и материалов ФГУП Игорь Неволин вместо 9 лет в ИК строгого режима получил на полгода меньше, ведущий инженер отдела поставок Сергей Петров заплатит штраф не в 6 миллионов рублей, а в 4 миллиона. Также снижены суммы штрафов ещё пятерым фигурантам. При этом ещё одно лицо, которого нет в сегодняшнем приговоре, не стало ждать результата и сбежало, уточнили в пресс-службе судов.

