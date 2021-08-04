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Жители Ростова попали в замкнутый круг: без паспорта не вакцинироваться, без прививки не получить паспорт

Невакцинированные жители Ростовской области из-за юридического несовершенства введённых коронавирусных ограничений попали в замкнутый круг бюрократии — без справки они не могут получить даже паспорт, а без него не принимают на прививку.

«С 4 августа людей без сертификата о вакцинации от COVID-19, документа о перенесенном коронавирусе или свежей справки об отрицательном ПЦР-тесте перестали пускать не только в заведения общепита, но и в отделения МФЦ. Те, кто собирался получить новый паспорт, оказались в заложниках коронавирусных ограничений: теперь они не могут ни прививку поставить, ни даже сделать ПЦР-тест», — пишет Znak.

По данным издания, заложниками непродуманного локдауна оказались сотни людей, ожидающих выдачи паспорта.

Один из трёх документов: справка об отсутствии COVID-19 по результатам ПЦР-теста, сертификат о вакцинации или подтверждение наличия антител — требуется в Ростове с 4 августа для посещения заведений общепита, фитнес-залов, спортзалов, МФЦ, отделений почты, расчетно-кассовых центров банков, органов власти (например, социальных фондов) и при заселении в общежития.

Как отмечает Znak, в трёх мобильных пунктах вакцинации города не оказалось первой дозы какой-либо вакцины, ростовчане жалуются на невозможность оперативно записаться на прививку.

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