Жители Ростова попали в замкнутый круг: без паспорта не вакцинироваться, без прививки не получить паспорт

Невакцинированные жители Ростовской области из-за юридического несовершенства введённых коронавирусных ограничений попали в замкнутый круг бюрократии — без справки они не могут получить даже паспорт, а без него не принимают на прививку.

«С 4 августа людей без сертификата о вакцинации от COVID-19, документа о перенесенном коронавирусе или свежей справки об отрицательном ПЦР-тесте перестали пускать не только в заведения общепита, но и в отделения МФЦ. Те, кто собирался получить новый паспорт, оказались в заложниках коронавирусных ограничений: теперь они не могут ни прививку поставить, ни даже сделать ПЦР-тест», — пишет Znak.

