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В Калининграде «Мерседес» на полной скорости врезался в торговые павильоны. Погибла пенсионерка, продававшая цветы

В Калининграде «Мерседес» вылетел на тротуар, раскидав прилавки и людей

В Калининграде «Мерседес» пробил ограждение и на полной скорости вылетел на тротуар. Машину остановили ларьки, под колёсами оказались уличные торговцы.

Подробности 4 августа сообщает портал KGD.ru. По словам очевидцев, в результате ДТП погибла пожилая женщина, продававшая на перекрёстке улиц Фрунзе и 9 Апреля цветы. Ещё одного человека госпитализировали. Свидетели аварии также рассказали, что 22-летний водитель «Мерседеса» пытался скрыться, но прохожие его задержали. Мужчину с переломами также отправили в больницу. На месте работает полиция.

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Комментарии (1)

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