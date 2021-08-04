В Калининграде «Мерседес» пробил ограждение и на полной скорости вылетел на тротуар. Машину остановили ларьки, под колёсами оказались уличные торговцы.
Подробности 4 августа сообщает портал KGD.ru. По словам очевидцев, в результате ДТП погибла пожилая женщина, продававшая на перекрёстке улиц Фрунзе и 9 Апреля цветы. Ещё одного человека госпитализировали. Свидетели аварии также рассказали, что 22-летний водитель «Мерседеса» пытался скрыться, но прохожие его задержали. Мужчину с переломами также отправили в больницу. На месте работает полиция.