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Крупнейшая за всё время партия «Спутника V» закрыла дефицит в Петербурге

Петербург принял самую крупную партию вакцины «Спутник V» за всё время поставок — 137 400 доз, сообщили в Смольном. Вакцина расфасована по 2 дозы в ампуле.

«В Петербурге сформирован основательный запас разных видов вакцины. Каждый желающий может записаться на прививку в удобном для себя месте и в подходящее время. Позаботьтесь о себе и своих близких к сезону возвращения из летних отпусков и началу нового учебного года», — прокомментировал 4 августа губернатор Александр Беглов.

Несколько дней назад петербуржцы жаловались на проблемы с первой прививкой «Спутником» — желающим уколоться предлагали «Лайт» или подождать.

С начала вакцинации в Петербурге привиты 1,34 млн человек. Из них 1,03 млн — полностью.

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Комментарии (4)

266081655
Эксперимент продолжается... Будем наблюдать.....
266188746
Скоро узнаем имела ли смысл выкцинация :)
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