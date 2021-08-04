«В Петербурге сформирован основательный запас разных видов вакцины. Каждый желающий может записаться на прививку в удобном для себя месте и в подходящее время. Позаботьтесь о себе и своих близких к сезону возвращения из летних отпусков и началу нового учебного года», — прокомментировал 4 августа губернатор Александр Беглов.
Несколько дней назад петербуржцы жаловались на проблемы с первой прививкой «Спутником» — желающим уколоться предлагали «Лайт» или подождать.
С начала вакцинации в Петербурге привиты 1,34 млн человек. Из них 1,03 млн — полностью.
Крупнейшая за всё время партия «Спутника V» закрыла дефицит в Петербурге
Петербург принял самую крупную партию вакцины «Спутник V» за всё время поставок — 137 400 доз, сообщили в Смольном. Вакцина расфасована по 2 дозы в ампуле.
«В Петербурге сформирован основательный запас разных видов вакцины. Каждый желающий может записаться на прививку в удобном для себя месте и в подходящее время. Позаботьтесь о себе и своих близких к сезону возвращения из летних отпусков и началу нового учебного года», — прокомментировал 4 августа губернатор Александр Беглов.