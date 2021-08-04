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Загорать и плескаться в джакузи будет кто-то другой. У одной из трех яхт Rahil, которые приписывали Ротенбергу, появился новый хозяин

У яхты, которую приписывали Ротенбергу, появился новый хозяин

У почти 54-метровой яхты Rahil, которую связывали с Аркадием Ротенбергом, теперь новый владелец. Покупателя представлял яхтенный брокер Василис Фотилас.

Как сообщает МБХ 4 августа, информация о продаже появилась на сайте компании Fraser 26 июля. Кому именно судно принадлежит теперь — неизвестно, имя покупателя и сумма сделки не раскрываются.

Фото: скриншот с https://www.fraseryachts.com/
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Яхту выставили на продажу два года назад за приблизительно 26 миллионов евро. Позже в объявлениях цену снизили до 22 миллионов.

Rahil построили на итальянской верфи Mariotti Yachts, ее спустили на воду в 2012-м. Судно вмещает в себя шесть кают с ванными комнатами для 12 гостей, места также предусмотрены для обслуживающей команды из 13 человек. На верхней палубе находятся джакузи с панорамным видом и шезлонгами для загара. Там же расположены бар, обеденная и лаундж-зоны.

Ранее портал Superyachtfan сообщал, что упомянутая яхта принадлежит Аркадию Ротенбергу. По информации на сайте, всего у предпринимателя было три яхты, носившие название Rahil, на данный момент ему принадлежит только одна — за 60 миллионов евро.

Фото: скриншот с https://www.fraseryachts.com/

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Комментарии (1)

266081655
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