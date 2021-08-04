Как сообщает МБХ 4 августа, информация о продаже появилась на сайте компании Fraser 26 июля. Кому именно судно принадлежит теперь — неизвестно, имя покупателя и сумма сделки не раскрываются.

Яхту выставили на продажу два года назад за приблизительно 26 миллионов евро. Позже в объявлениях цену снизили до 22 миллионов.



Rahil построили на итальянской верфи Mariotti Yachts, ее спустили на воду в 2012-м. Судно вмещает в себя шесть кают с ванными комнатами для 12 гостей, места также предусмотрены для обслуживающей команды из 13 человек. На верхней палубе находятся джакузи с панорамным видом и шезлонгами для загара. Там же расположены бар, обеденная и лаундж-зоны.