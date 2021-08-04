Как сообщает 4 августа 47news, арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск государственного музея-заповедника «Павловск» к кинокомпании The Black Prince Productions продюсера Евгения Баранова.
В октябре прошлого года на территории Павловского дворцово-паркового ансамбля проходили съемки сериала «Этерна» по циклу романов Веры Камши «Отблески Этерны». В киносаге, которую называют русским ответом «Игре Престолов», рассказывается история о вселенной кардиналов, герцогов и мушкетеров.
Сотрудники музея были крайне раздосадованы тем, что сражения были в кино, а разрушения остались в реальности. В решении суда говорится, что после киносъемки были повреждены дорожные покрытия и прилегающие газоны к Нововесинской и Английской дорогам, а также Краснодолинной, Пильбашенной и Ботанической аллеям Павловского парка.
Музей отремонтировал всё за свой счет и потребовал возмещения убытков в размере 578 тысяч рублей. Суд с иском согласился, но сократил размер взыскания до 314 тысяч рублей.