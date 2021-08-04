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Русский ответ «Игре Престолов» оштрафовали за вытоптанный парк. Кони, люди смешались в кучу в Павловске

Русский ответ «Игре Престолов» получил штраф за вытоптанный парк в Павловске

Музей-заповедник «Павловск» в Ленобласти отсудил денежную компенсацию у производителей сериала «Этерна». Киношники оставили после себя поврежденные дорожные покрытия и газоны.

Как сообщает 4 августа 47news, арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск государственного музея-заповедника «Павловск» к кинокомпании The Black Prince Productions продюсера Евгения Баранова.

В октябре прошлого года на территории Павловского дворцово-паркового ансамбля проходили съемки сериала «Этерна» по циклу романов Веры Камши «Отблески Этерны». В киносаге, которую называют русским ответом «Игре Престолов», рассказывается история о вселенной кардиналов, герцогов и мушкетеров.

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Сотрудники музея были крайне раздосадованы тем, что сражения были в кино, а разрушения остались в реальности. В решении суда говорится, что после киносъемки были повреждены дорожные покрытия и прилегающие газоны к Нововесинской и Английской дорогам, а также Краснодолинной, Пильбашенной и Ботанической аллеям Павловского парка.

Музей отремонтировал всё за свой счет и потребовал возмещения убытков в размере 578 тысяч рублей. Суд с иском согласился, но сократил размер взыскания до 314 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

f0ntan
Павловск находится в СПб, а не Ленобласти
***_555
Ответ? А кто-то спрашивал?
Набеглов
... и семь с лишним миллионов за испорченный митингом газон со штаба Нвального.
Это все что вам нужно знать о российских судьях.
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