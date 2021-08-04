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Верховный суд посчитал возможным выселение конкурсным управляющим банкрота из единственного жилья

Единственное жилье ставшего банкротом физического лица может быть изъято не только кредитором, но и финансовым управляющим за счет средств конкурсной массы, взамен человеку должны предоставить более бюджетное жилье. Такое разъяснение дал Верховный суд России в решении по спору гражданина Владимира Балыкова с Россельхозбанком, пишет 4 августа ТАСС.

Балыков задолжал Россельхозбанку 34,68 млн рублей как поручитель по кредиту ООО «Восток-Инвест», половина которого находится в его собственности. Бизнесмен подал на банкротство в надежде сохранить свой земельный участок и дом. Он утверждал, что больше у него никакой недвижимости нет. Однако суды двух инстанций ему в этом отказали, полагая, что Балыков злоупотребляет правами, поскольку должник оформил право собственности на дом с участком через два дня после признания банкротом — 16 января 2020 года, а в мае 2020 года выписался из квартиры матери и зарегистрировался в нем как по месту жительства. Кассационная инстанция встала на сторону должника.

Изучив кейс, Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело Балыкова и Россельхозбанка в первую инстанцию в ином составе.

Статья 446 Гражданского кодекса РФ гарантирует гражданам-должникам сохранение в собственности их единственного жилья, исключение составляет заложенное по ипотеке. В апреле 2021 года Конституционный суд РФ анонсировал, что суды имеют право самостоятельно, исходя из контекста ситуации, решать, сохранять ли за должником единственное жилье или нет, а также устанавливать процесс предоставления кредитором должнику замещающего жилья. «В процедуре банкротства приобрести замещающее жилье может не только кредитор, но и финансовый управляющий за счет выручки от продажи имущества должника, находящегося в наличии», — говорится в решении ВС РФ.

Для обеспечения конституционного права должника на жилище условия сделок купли-продажи должны быть сформулированы таким образом, чтобы право собственности должника на продаваемое жилье прекращалось не ранее возникновения права собственности на более дешевое. Также должна быть предусмотрена возможность прекращения торгов по продаже излишнего жилья, если цена упала ниже той, при которой с учетом покупки замещающего жилья не произойдет эффективное пополнение конкурсной массы. Если же покупкой нового жилья для банкрота занимается кредитор, то он должен принимать на себя риски того, что выручка от дорогого жилья не покроет его затраты, например вследствие изменения конъюнктуры рынка недвижимости.

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