Верховный суд посчитал возможным выселение конкурсным управляющим банкрота из единственного жилья

Единственное жилье ставшего банкротом физического лица может быть изъято не только кредитором, но и финансовым управляющим за счет средств конкурсной массы, взамен человеку должны предоставить более бюджетное жилье. Такое разъяснение дал Верховный суд России в решении по спору гражданина Владимира Балыкова с Россельхозбанком, пишет 4 августа ТАСС.
Балыков задолжал Россельхозбанку 34,68 млн рублей как поручитель по кредиту ООО «Восток-Инвест», половина которого находится в его собственности. Бизнесмен подал на банкротство в надежде сохранить свой земельный участок и дом. Он утверждал, что больше у него никакой недвижимости нет. Однако суды двух инстанций ему в этом отказали, полагая, что Балыков злоупотребляет правами, поскольку должник оформил право собственности на дом с участком через два дня после признания банкротом — 16 января 2020 года, а в мае 2020 года выписался из квартиры матери и зарегистрировался в нем как по месту жительства. Кассационная инстанция встала на сторону должника.
Изучив кейс, Верховный суд отправил на новое рассмотрение дело Балыкова и Россельхозбанка в первую инстанцию в ином составе.
Статья 446 Гражданского кодекса РФ гарантирует гражданам-должникам сохранение в собственности их единственного жилья, исключение составляет заложенное по ипотеке. В апреле 2021 года Конституционный суд РФ анонсировал, что суды имеют право самостоятельно, исходя из контекста ситуации, решать, сохранять ли за должником единственное жилье или нет, а также устанавливать процесс предоставления кредитором должнику замещающего жилья. «В процедуре банкротства приобрести замещающее жилье может не только кредитор, но и финансовый управляющий за счет выручки от продажи имущества должника, находящегося в наличии», — говорится в решении ВС РФ.