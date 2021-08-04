Верховный суд посчитал возможным выселение конкурсным управляющим банкрота из единственного жилья

Единственное жилье ставшего банкротом физического лица может быть изъято не только кредитором, но и финансовым управляющим за счет средств конкурсной массы, взамен человеку должны предоставить более бюджетное жилье. Такое разъяснение дал Верховный суд России в решении по спору гражданина Владимира Балыкова с Россельхозбанком, пишет 4 августа ТАСС.



Балыков задолжал Россельхозбанку 34,68 млн рублей как поручитель по кредиту ООО «Восток-Инвест», половина которого находится в его собственности. Бизнесмен подал на банкротство в надежде сохранить свой земельный участок и дом. Он утверждал, что больше у него никакой недвижимости нет. Однако суды двух инстанций ему в этом отказали, полагая, что Балыков злоупотребляет правами, поскольку должник оформил право собственности на дом с участком через два дня после признания банкротом — 16 января 2020 года, а в мае 2020 года выписался из квартиры матери и зарегистрировался в нем как по месту жительства. Кассационная инстанция встала на сторону должника.

