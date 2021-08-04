Система «висит». Жители Ломоносова жалуются, что в местном МФЦ второй день не принимают заявления в Росреестр

Как рассказал читатель «Фонтанки» Евгений, в МФЦ в городе Ломоносове (Дворцовый проспект, 9, относится к ГБУ Ленобласти «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг»), уже второй день не работает приём документов по сделкам с недвижимостью. «Говорят, нет связи с реестром. Когда заработает — неизвестно. Кто-то сидит со вчерашнего дня. Кто-то сегодня с 9 утра до сих пор сидит. Притом что все приходят по записи на определённое время. Сотрудники МФЦ разводят руками», — сообщил Евгений.

Редакция «Фонтанки» попыталась самостоятельно прояснить, в чём дело. Система оказалась безжалостна и неуважительна к личному времени клиентов. Телефон, отведённый для предварительной записи на приём, отвечает длинной тирадой компьютерного диктора длиной в 4 минуты 30 секунд. По её завершении соединения с оператором не происходит — речь включается заново.



По контактному номеру областных МФЦ посетителям предлагают подождать. Оказавшись 16-м в очереди, корреспондент «Фонтанки» услышал человеческий голос лишь через 27 минут ожидания. Увы, конструктивного ответа получить так и не удалось: да, база Росреестра висит, да, с этим ничего не поделать. Нет, принять бумажное заявление, а потом, когда Росреестр заработает... — невозможно, потому что невозможно никогда. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами, — сообщила оператор и отправилась разочаровывать следующего недовольного клиента, полчаса прождавшего, чтобы услышать всё это.



В петербургских МФЦ также допустили, что в некоторых городских офисах — по районам — могут наблюдаться перебои в связи с Росреестром, однако предложили записаться в конкретный — в Невском районе, в котором, как уточнила оператор, на момент звонка заявления в ведомство точно принимались.

