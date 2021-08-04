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Гори всё огнём: петербургские дети невозмутимо наблюдали за пожаром, не покидая качелей

Петербургские дети вновь реализовали классический мем про пожар

Спасатели тушили пожар в здании бывшего общежития. Пострадавших нет, а вот зрителей хватает.

Фото: кадр из видео/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com
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На проспекте Стачек, 172, произошел пожар. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что огонь полыхал на третьем этаже дома. Языки пламени вырывались прямо из окон. ЧП наблюдали местные жители, а дети спокойно продолжили качаться на качелях.

Информация о возгорании в заброшенном здании на проспекте Стачек поступила спасателям в 15:16. Горел мусор на площади 30 квадратов. Огонь потушили за полчаса. Пострадавших нет. На месте работали 16 человек и три единицы техники.

Фото: кадр из видео/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

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Комментарии (13)

AlBerkut
Бесконечно можно смотреть как горит огонь, как течёт вода и как работают другие.
А тут такое бинго - три-в-одном и огонь (пожар всё-таки), и вода (тушат), и другие (пожарные) работают, да ещё и любоваться с качелей 😂
А что, кто-то в детстве не бегал пожары смотреть?
Certain_Friend
Главное хладнокровие!(
Vladim_5e4cdd1285958
Родители рядом видимо не знают вред от вдыхания продуктами горения для детей.
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