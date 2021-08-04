На проспекте Стачек, 172, произошел пожар. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что огонь полыхал на третьем этаже дома. Языки пламени вырывались прямо из окон. ЧП наблюдали местные жители, а дети спокойно продолжили качаться на качелях.
Информация о возгорании в заброшенном здании на проспекте Стачек поступила спасателям в 15:16. Горел мусор на площади 30 квадратов. Огонь потушили за полчаса. Пострадавших нет. На месте работали 16 человек и три единицы техники.