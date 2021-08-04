Восемь человек, в том числе беременная женщина, пострадали в результате аварии на Боровском шоссе в Москве 4 августа.

По данным столичного дептранса, около 12:30 на Боровском шоссе, 1, столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту. По предварительной информации, травмы получили люди, ехавшие в автобусе. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.



По информации ТАСС, среди пострадавших три ребёнка.

Ехавшие мимо люди сняли на видео последствия аварии. Видно, что у автобуса разбито лобовое стекло, а грузовик, похожий на спецтехнику дорожников, ушёл в отбойник. Пострадавшие находятся на обочине, им помогают очевидцы. Какая-то женщина кричит и просит помочь ей.

