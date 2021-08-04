FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
72.87р86.56р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Автобус и грузовик столкнулись в Москве. На кадрах очевидцев окровавленные люди просят о помощи

В ДТП на Боровском шоссе пострадали 8 человек из автобуса

Восемь человек, в том числе беременная женщина, пострадали в результате аварии на Боровском шоссе в Москве 4 августа.

ПоделитьсяПоделиться

По данным столичного дептранса, около 12:30 на Боровском шоссе, 1, столкнулись грузовой автомобиль и автобус, двигавшийся по 750-му маршруту. По предварительной информации, травмы получили люди, ехавшие в автобусе. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

По информации ТАСС, среди пострадавших три ребёнка.

Ехавшие мимо люди сняли на видео последствия аварии. Видно, что у автобуса разбито лобовое стекло, а грузовик, похожий на спецтехнику дорожников, ушёл в отбойник. Пострадавшие находятся на обочине, им помогают очевидцы. Какая-то женщина кричит и просит помочь ей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний