Водителям приходится вспоминать навыки зимнего вождения, объезжая перевёртыш на съезде на КАД. После ДТП там, по словам очевидцев, очень скользко.
«На съезде с Шафировского на внешнее кольцо перевернулся КАМАЗ со строительным мусором. Проезду не мешает, но соляркой залита вся полоса, очень скользко», — предупреждают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что 4 августа около 12 часов на 37-м километре дороги водитель мусоровоза наехал на барьерное ограждение, и машина перевернулась. Никто не пострадал.
Несмотря на то, что свободной для проезда осталась только одна полоса, пробки на месте не наблюдается.