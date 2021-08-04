Водителям приходится вспоминать навыки зимнего вождения, объезжая перевёртыш на съезде на КАД. После ДТП там, по словам очевидцев, очень скользко.



«На съезде с Шафировского на внешнее кольцо перевернулся КАМАЗ со строительным мусором. Проезду не мешает, но соляркой залита вся полоса, очень скользко», — предупреждают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

