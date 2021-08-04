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Мусор лёг компактно: при заезде на КАД опрокинулся грузовик

В Петербурге мусоровоз наехал на ограждение и перевернулся

Водителям приходится вспоминать навыки зимнего вождения, объезжая перевёртыш на съезде на КАД. После ДТП там, по словам очевидцев, очень скользко.

«На съезде с Шафировского на внешнее кольцо перевернулся КАМАЗ со строительным мусором. Проезду не мешает, но соляркой залита вся полоса, очень скользко», — предупреждают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» пояснили, что 4 августа около 12 часов на 37-м километре дороги водитель мусоровоза наехал на барьерное ограждение, и машина перевернулась. Никто не пострадал.

Несмотря на то, что свободной для проезда осталась только одна полоса, пробки на месте не наблюдается.

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