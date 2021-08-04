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В Приморье охотник застрелил друга-полицейского, приняв его за дикое животное

В Шкотовском районе Приморского края возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета в ночь на 4 августа.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Смяличи 2 августа. Во время охоты один из участников выстрелил из карабина в своего друга, приняв его за дикое животное. От полученного ранения пострадавший скончался. Стрелок — 36-летний местный житель — задержан, он дал признательные показания.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос о мере пресечения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, погибшим оказался участковый из города Артем в Приморском крае. У 35-летнего мужчины остались жена и маленький ребенок.

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Комментарии (16)

Ырыс
Один знакомый, тоже полицейский, участвовал в облаве, сперепутал свою ляжку с диким животным, теперь хромает.
AlBerkut
Ну да, отличить мента от парнокопытного, не крупного такого, это задача😂😂😂

Ну а если без шуток - очень частая ситуация, выстрел в неясную цель (грубо говоря по кустам зашевелившимся), ну и плюсом зачастую состояние 'охотничков' - стакан во лбу, и не один....
Елена Владимирова
Ну они все в камуфляжах ходят, ниндзя хреновы
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