В Приморье охотник застрелил друга-полицейского, приняв его за дикое животное

В Шкотовском районе Приморского края возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета в ночь на 4 августа.



По данным ведомства, инцидент произошел в селе Смяличи 2 августа. Во время охоты один из участников выстрелил из карабина в своего друга, приняв его за дикое животное. От полученного ранения пострадавший скончался. Стрелок — 36-летний местный житель — задержан, он дал признательные показания.



По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос о мере пресечения.

