Петербург и Ленобласть подписали новое соглашение о фрахтовании легковых такси в двух регионах

Как сообщили 4 августа в пресс-службе Смольного, теперь перевозчики из двух регионов, имеющие соответствующие разрешения, могут принимать заказы как в черте города, так и в области. Действие прошлого соглашения закончилось в конце 2020 года, в связи с чем такси с петербургскими лицензиями не могли без нарушения законодательства перевозить пассажиров из области и наоборот.



В настоящее время в Петербурге выдано порядка 25 000 лицензий на перевозку пассажиров и багажа легковым такси — как юрлицами, так и индивидуальным предпринимателям. В Ленобласти выдано более 3 300 таких лицензий.

