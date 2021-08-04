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Петербург и Ленобласть подписали новое соглашение о фрахтовании легковых такси в двух регионах

Правительства Петербурга и Ленинградской области заключили новое соглашение о фрахтовании легковых такси на территории обоих регионов. Срок его действия — до 31 декабря 2023 года.

Как сообщили 4 августа в пресс-службе Смольного, теперь перевозчики из двух регионов, имеющие соответствующие разрешения, могут принимать заказы как в черте города, так и в области. Действие прошлого соглашения закончилось в конце 2020 года, в связи с чем такси с петербургскими лицензиями не могли без нарушения законодательства перевозить пассажиров из области и наоборот.

В настоящее время в Петербурге выдано порядка 25 000 лицензий на перевозку пассажиров и багажа легковым такси — как юрлицами, так и индивидуальным предпринимателям. В Ленобласти выдано более 3 300 таких лицензий.

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