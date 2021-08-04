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В общественном транспорте Петербурга весь июль ловили людей без масок. СИЗами пренебрегли больше 600 раз

В Петербурге за июль зафиксировали более 600 нарушений масочного режима в общественном транспорте

В течение второго месяца лета сотрудники Смольного порядка 60 раз устраивали проверки в общественном транспорте. Инспекторы выявляли горожан, пренебрегающих СИЗами.

Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга 4 августа, в июле представители ведомства провели около 60 рейдов в общественном транспорте. В итоге было зафиксировано 663 нарушения масочного режима. Составлено 397 актов в отношении граждан в метро и 266 — в наземном транспорте.

С момента ввода обязательного режима ношения СИЗов в Петербурге составлены уже 3 293 акта.

В комитете напомнили, что административный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм для граждан составляет четыре тысячи рублей. Во второй раз придется заплатить уже пять тысяч.

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Комментарии (9)

Laska77
ни разику не видела проверяльщиков, может они где-то на одном ОТ транспорте рейды проводили, где кондишен есть. 60 рейдов, это по 2 в день ? в жару? или план за неделю "выездили"?
E .SladkiBubalehhh
На улице ещё ловить начните 👎👎👎
А13579
В заксобрание сходите, если не пошлют, немало нарушителей поймаете.
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