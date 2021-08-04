В общественном транспорте Петербурга весь июль ловили людей без масок. СИЗами пренебрегли больше 600 раз

Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга 4 августа, в июле представители ведомства провели около 60 рейдов в общественном транспорте. В итоге было зафиксировано 663 нарушения масочного режима. Составлено 397 актов в отношении граждан в метро и 266 — в наземном транспорте.



С момента ввода обязательного режима ношения СИЗов в Петербурге составлены уже 3 293 акта.



В комитете напомнили, что административный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм для граждан составляет четыре тысячи рублей. Во второй раз придется заплатить уже пять тысяч.

