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В сентябре в Приморском районе откроется новая школа на 1 600 мест

Новая школа на 1 600 мест, расположенная в Приморском районе на улице Лидии Зверевой, получила от Госстройнадзора разрешение на ввод в эксплуатацию. Как сообщили в холдинге РСТИ, здание площадью почти 31,4 тыс. кв. м состоит из двух учебных блоков, а также общешкольных помещений.

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В первом корпусе расположена начальная школа с учебными классами, кабинетами продленного дня, комнатой труда и компьютерным классом. Во втором корпусе находятся основная и старшая школа с учебными классами, мастерскими, помещениями для творческих занятий. Кроме того, в школе есть столовая на 600 мест, два бассейна и два спортзала, зал хореографии и актовый зал. На благоустроенной территории учеников ждут спортплощадки и футбольное поле.

По словам генерального директора холдинга РСТИ Валентины Калининой, это будет одна из самых крупных школ в городе. Открытие запланировано на сентябрь.

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