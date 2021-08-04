Нечеловеческая расчленёнка. Петербуржец получил обратно свою «ласточку» частями

С автомобильной «расчленёнкой» разбираются петербургские полицейские. Как сообщает 4 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, угонщики задержаны в Кировском и Калининском районах.



16-летнюю серебристую «Ладу» ВАЗ-21113 угнали, по данным «Фонтанки», 29 июля с улицы Танкиста Хрустицкого, 4. Владелец тогда оценил ущерб в 80 тысяч рублей, полиция возбудила уголовное дело. Уже 2 августа взяли подозреваемых — это мужчины 17 и 32 лет, неработающие жители Ломоносовского района. Нашли и машину, по двум адресам: заднюю часть кузова — на участке старшего мужчины, а переднюю — на улице Коммунаров в посёлке Горелово. Обе части осмотрены и переданы собственнику под сохранную расписку. Задержанные мужчины подтвердили, что это они похитили автомобиль и распилили пополам. С них взяты подписки о невыезде.

