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Нечеловеческая расчленёнка. Петербуржец получил обратно свою «ласточку» частями

С автомобильной «расчленёнкой» разбираются петербургские полицейские. Как сообщает 4 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, угонщики задержаны в Кировском и Калининском районах.

16-летнюю серебристую «Ладу» ВАЗ-21113 угнали, по данным «Фонтанки», 29 июля с улицы Танкиста Хрустицкого, 4. Владелец тогда оценил ущерб в 80 тысяч рублей, полиция возбудила уголовное дело. Уже 2 августа взяли подозреваемых — это мужчины 17 и 32 лет, неработающие жители Ломоносовского района. Нашли и машину, по двум адресам: заднюю часть кузова — на участке старшего мужчины, а переднюю — на улице Коммунаров в посёлке Горелово. Обе части осмотрены и переданы собственнику под сохранную расписку. Задержанные мужчины подтвердили, что это они похитили автомобиль и распилили пополам. С них взяты подписки о невыезде.

27-летнего неработающего петербуржца задержали 3 августа на Гражданском проспекте. Он угнал 14 июля белую «Газель» 2003 года выпуска с Гжатской улицы, 2. За два дня он разукомплектовал машину и сдал в пункт приёма металла в районе Заневского поста. В конце июля после заявления владельца полиция возбудила уголовное дело. Ночью 4 августа мужчину поместили под стражу.

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Комментарии (1)

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Угонщиков звали Шура и Михаил Самуэлевич?
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