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В Раухфуса спасают 13-летнего мальчика, которого нашли без сознания в автобусе

Вторые сутки в реанимации петербургской детской больницы имени Раухфуса находится 13-летний мальчик, который потерял сознание в центре города. К медикам он попал с отравлением наркотиками.

Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, бригада скорой доставила ребёнка в больницу №19 два дня назад. В понедельник вечером мальчику резко стало плохо в автобусе у Московского вокзала, он потерял сознание. Состояние пациента оценили как тяжёлое и поместили его в реанимацию.

Предварительным диагнозом стало отравление психостимулятором, наркотик попал в организм через нос. По данным «Фонтанки», сегодня медики в диагнозе не сомневаются. Переводить пациента из отделения интенсивной терапии в ближайшие дни не планируют. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские. По предварительным данным, мальчик живёт в Невском районе города.

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