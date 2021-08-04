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Петербурженка в присутствии судебного пристава опубликовала опровержение обвинений в адрес врача

Бывшей пациентке больницы пришлось в принудительном порядке отказаться от своих обвинений в соцсети. Приставы по решению суда списали с её счетов присужденный штраф.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 4 августа, приставы проследили за исполнением решения Василеостровского суда, который признал недостоверными данные поста в Instagram пациентки, жаловавшейся на поведение лечащего врача в Боткинской больнице. Та якобы во время приема кричала на нее и бросила медицинским шпателем. Доктор обратилась в суд с иском об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Лингвистическая экспертиза подтвердила распространение негативной информации в адрес врача, после чего суд удовлетворил иск доктора и обязал пациентку опровергнуть свои слова в Instagram, а также выплатить моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

Как писала «Фонтанка», изначально врач обратилась в суд с просьбой взыскать 350 тысяч рублей и обязать недовольную пациентку принести публичные извинения, но позже требования снизились до 50 тысяч рублей. Пост был удален до решения суда.

Когда петербурженка пришла на прием к судебному приставу, то в его присутствии опубликовала на своей странице решение Василеостровского районного суда. Позднее денежные средства в размере 30 тысяч рублей были взысканы с банковского счета должницы.

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Комментарии (5)

Елена Владимирова
Интересно, что за врач. Чтоб не ходить к ней
ProstoZloy
"экспертиза подтвердила распространение негативной информации в адрес врача"
Негативной, но не ложной? Похоже, видеорегистраторы нужны не только водителям, но и пациентам.
nuga
Веришь этой пациентке,сколько бы раз она не извинялась под угрозой.Дыма без огня не бывает,достаточно посмотреть сайт Про докторов.Отзывы впечатляют.
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