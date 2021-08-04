Петербурженка в присутствии судебного пристава опубликовала опровержение обвинений в адрес врача

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 4 августа, приставы проследили за исполнением решения Василеостровского суда, который признал недостоверными данные поста в Instagram пациентки, жаловавшейся на поведение лечащего врача в Боткинской больнице. Та якобы во время приема кричала на нее и бросила медицинским шпателем. Доктор обратилась в суд с иском об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Лингвистическая экспертиза подтвердила распространение негативной информации в адрес врача, после чего суд удовлетворил иск доктора и обязал пациентку опровергнуть свои слова в Instagram, а также выплатить моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей.

Как писала «Фонтанка», изначально врач обратилась в суд с просьбой взыскать 350 тысяч рублей и обязать недовольную пациентку принести публичные извинения, но позже требования снизились до 50 тысяч рублей. Пост был удален до решения суда.



Когда петербурженка пришла на прием к судебному приставу, то в его присутствии опубликовала на своей странице решение Василеостровского районного суда. Позднее денежные средства в размере 30 тысяч рублей были взысканы с банковского счета должницы.

