Учёные нашли цветок, который может спасти от ковида

Растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в Западной Азии и Северной Африке, по мнению австралийских исследователей, в будущем может быть использовано для лечения COVID-19. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.



В этом растении содержится вещество тимохинон, которое может препятствовать развитию лёгочной инфекции, связываясь с S-белком коронавируса.



«Это вещество также способно блокировать «цитокиновый шторм», который возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19», — поясняет профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад, ведущий автор исследования.

