Учёные нашли цветок, который может спасти от ковида

Растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в Западной Азии и Северной Африке, по мнению австралийских исследователей, в будущем может быть использовано для лечения COVID-19. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.
В этом растении содержится вещество тимохинон, которое может препятствовать развитию лёгочной инфекции, связываясь с S-белком коронавируса.
«Это вещество также способно блокировать «цитокиновый шторм», который возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19», — поясняет профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад, ведущий автор исследования.
У тимохинона выявлены и другие полезные свойства. Он помогает при сахарном диабете, гипертонии, повышенном холестерине. Для лечения пациентов с синуситом, экземой, остеоартритом, аллергическим ринитом растение предлагается использовать в качестве противовоспалительного средства. А ещё чернушка посевная эффективна в борьбе с золотистым стафилококком.
Некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa при различных заболеваниях, отмечается в исследовании.