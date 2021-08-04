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Учёные нашли цветок, который может спасти от ковида

Растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в Западной Азии и Северной Африке, по мнению австралийских исследователей, в будущем может быть использовано для лечения COVID-19. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

В этом растении содержится вещество тимохинон, которое может препятствовать развитию лёгочной инфекции, связываясь с S-белком коронавируса.

«Это вещество также способно блокировать «цитокиновый шторм», который возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19», — поясняет профессор Австралийского католического университета (ACU) Каниз Фатима Шад, ведущий автор исследования.

У тимохинона выявлены и другие полезные свойства. Он помогает при сахарном диабете, гипертонии, повышенном холестерине. Для лечения пациентов с синуситом, экземой, остеоартритом, аллергическим ринитом растение предлагается использовать в качестве противовоспалительного средства. А ещё чернушка посевная эффективна в борьбе с золотистым стафилококком.

Некоторые народы веками применяли семена Nigella sativa при различных заболеваниях, отмечается в исследовании.

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Комментарии (5)

Vikilein
Это всего лишь обычный чёрный тмин, масло которого широко применяют в диетологии и косметологии. Латинское название красивое, да. :)
Игорь Исаметдинов
Что? Боярышник и кора дуба против ковида не помогают уже?
zelf
Подорожник на лоб.
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