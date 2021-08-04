Обещавшего взорвать гранату в кабмине Украины задержали

Украинца Владимира Прохнича, который угрожал взорвать гранату, задержали в здании кабинета министров Украины. Об этом 4 августа сообщает издание «Страна.ua».



Полиция вела переговоры с мужчиной, убеждая его сдаться. Так, например, ему пригрозили «полицейскими мерами». Мужчина заверил, что живым он сдаваться не намерен. После этого на месте появился спецназ, а само здание было оцеплено.



СМИ узнали, что «террориста» зовут Владимир Прохнич. Он служил в Луганской области и был награжден орденом «За мужество» третьей степени.

