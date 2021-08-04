Угонщики оставили без колёс продавца и будущую маму на севере Петербурга

Жительница Выборгского района Петербурга лишилась своего «Хёндэ», пока была в роддоме. Другая петербурженка застала угонщиков на месте преступления, но преимущество было не на её стороне.



Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, накануне в полицию обратился петербуржец с улицы Композиторов, который заявил об угоне «Хёндэ Туссана». Серебристый автомобиль 2018 года выпуска ещё вечером 2 августа стоял на привычном месте у дома 12, наутро машины не было.



Автоматизированная система контроля за движением транспорта около шести утра засекла её на трассе «Сортавала», мчащей в сторону Приозерска.

