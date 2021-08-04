Угонщики оставили без колёс продавца и будущую маму на севере Петербурга

Жительница Выборгского района Петербурга лишилась своего «Хёндэ», пока была в роддоме. Другая петербурженка застала угонщиков на месте преступления, но преимущество было не на её стороне.
Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, накануне в полицию обратился петербуржец с улицы Композиторов, который заявил об угоне «Хёндэ Туссана». Серебристый автомобиль 2018 года выпуска ещё вечером 2 августа стоял на привычном месте у дома 12, наутро машины не было.
Автоматизированная система контроля за движением транспорта около шести утра засекла её на трассе «Сортавала», мчащей в сторону Приозерска.
По словам заявителя, «Хёндэ» стоимостью 1,9 млн рублей принадлежит его 35-летней жене. Она работает финансовым контролёром, но сейчас лежит в роддоме. В полиции возбудили дело по статье о краже.
В этот же день помощи правоохранителей попросил житель Парголово. Он рассказал, что ещё 1 августа у его 57-летней матери похитили мопед Wels Alpha на улице Фёдора Абрамова, 21/1. Сигнализация сработала ранним утром. Женщина услышала, выскочила на улицу и успела застать двух молодых людей с её мопедом. Не растерявшись, она пустилась вдогонку, но угонщики были сильнее и быстрее. И стали кричать на женщину, применили физическую силу. Похищенное с учётом износа она оценила в 25 тысяч рублей. Дело возбуждено по статье о грабеже.
Преступники, по словам женщины, не старше 25 лет. Один был в светлых шортах и чёрной футболке, второй в спортивных штанах и толстовке с капюшоном камуфляжной расцветки.