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Угонщики оставили без колёс продавца и будущую маму на севере Петербурга

Жительница Выборгского района Петербурга лишилась своего «Хёндэ», пока была в роддоме. Другая петербурженка застала угонщиков на месте преступления, но преимущество было не на её стороне.

Как стало известно «Фонтанке» 4 августа, накануне в полицию обратился петербуржец с улицы Композиторов, который заявил об угоне «Хёндэ Туссана». Серебристый автомобиль 2018 года выпуска ещё вечером 2 августа стоял на привычном месте у дома 12, наутро машины не было.

Автоматизированная система контроля за движением транспорта около шести утра засекла её на трассе «Сортавала», мчащей в сторону Приозерска.

По словам заявителя, «Хёндэ» стоимостью 1,9 млн рублей принадлежит его 35-летней жене. Она работает финансовым контролёром, но сейчас лежит в роддоме. В полиции возбудили дело по статье о краже.

В этот же день помощи правоохранителей попросил житель Парголово. Он рассказал, что ещё 1 августа у его 57-летней матери похитили мопед Wels Alpha на улице Фёдора Абрамова, 21/1. Сигнализация сработала ранним утром. Женщина услышала, выскочила на улицу и успела застать двух молодых людей с её мопедом. Не растерявшись, она пустилась вдогонку, но угонщики были сильнее и быстрее. И стали кричать на женщину, применили физическую силу. Похищенное с учётом износа она оценила в 25 тысяч рублей. Дело возбуждено по статье о грабеже.

Преступники, по словам женщины, не старше 25 лет. Один был в светлых шортах и чёрной футболке, второй в спортивных штанах и толстовке с капюшоном камуфляжной расцветки.

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Комментарии (3)

AlBerkut
Мопед, у тётки 57 лет...
Куда катимся, скоро у 90 летних ролики со скейтами тырить начнут🤔😂😂
ash364
а давно он проспектом стал, этот Композиторов?
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