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В Петербурге пенсионер второй месяц ищет своего 17-летнего пса Поля, не теряя надежды на встречу

Житель Петербурга Евгений надеется на встречу с 17-летним псом Полем, который потерялся в жаркие дни июня в Курортном районе Петербурга. Просьба о помощи в поиске собаки и трогательная история дружбы появилась в соцсетях в ночь на 4 августа.

«В Курортном районе на пляже в жарком июне у пожилого хозяина Евгения потерялся его 17-летний друг, любимый член семьи — пёс Поль. Ушел сам или куда-то увезли — неизвестно. И вот уже второй месяц Евгений с волонтерами ежедневно ищут его, проходят десятки километров, вешают объявления и не оставляют надежды найти Поля. Это история о вере, о настоящей дружбе и преданности, которая должна закончиться встречей хозяина Евгения с его родным Полем», — говорится в сообщении.

Если вы заметите Поля — позвоните его лучшему другу Евгению по телефону +7 921 410-23-73.

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Комментарии (3)

261844081
Спасибо, что Фонтанка помогает людям!
Nafanka
ФЪ, как всегда, даже с ВК не может новости толком передрать! Что там "появилось в ночь на 04 августа", и у кого. если эта история и фото в соцсетях уже месяца 2 как ходят?! Хотя. соглашусь, то что опубликовали на ФЪ наконец-то, возможно, увеличит шансы им встретиться!
265899928
2 дня собака ждала хозяина у магазина...
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