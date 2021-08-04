Житель Петербурга Евгений надеется на встречу с 17-летним псом Полем, который потерялся в жаркие дни июня в Курортном районе Петербурга. Просьба о помощи в поиске собаки и трогательная история дружбы появилась в соцсетях в ночь на 4 августа.



«В Курортном районе на пляже в жарком июне у пожилого хозяина Евгения потерялся его 17-летний друг, любимый член семьи — пёс Поль. Ушел сам или куда-то увезли — неизвестно. И вот уже второй месяц Евгений с волонтерами ежедневно ищут его, проходят десятки километров, вешают объявления и не оставляют надежды найти Поля. Это история о вере, о настоящей дружбе и преданности, которая должна закончиться встречей хозяина Евгения с его родным Полем», — говорится в сообщении.