Нью-Йорк станет первым городом, где в ресторан можно сходить только привитым от коронавируса

В рестораны и тренажерные залы Нью-Йорка пустят только привитых от коронавируса. Об этом 3 августа в своем Twitter сообщил мэр города Билл де Блазио.
«Если вы хотите полноценно участвовать в жизни общества, вам нужно сделать прививку. Вам понадобится подтверждение вакцинации от COVID-19 в крытых ресторанах и тренажерных залах, а также для посещения концертов и представлений, которые проводятся в закрытых помещениях в Нью-Йорке. Это жизненно важное требование по обеспечению безопасности нашего города», — написал он.
Причем заменить сертификат свежим ПЦР-тестом не разрешат — пускать будут исключительно привитых. Нью-Йорк стал первым городом в мире, который вводит настолько жесткие требования. Ранее похожие меры по борьбе с коронавирусом ввели во Франции и России (в Москве). Однако QR-код в российской столице также получали переболевшие коронавирусом, пускали и людей со свежим отрицательным ПЦР-тестом. Причем система QR-кодов была отменена, не проработав и месяца. Во Франции с 1 августа без «санитарного пропуска» (он подтверждает вакцинацию от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста) не пускают в бары, рестораны, больницы, дома престарелых, поезда и самолеты.