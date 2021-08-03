Нью-Йорк станет первым городом, где в ресторан можно сходить только привитым от коронавируса

В рестораны и тренажерные залы Нью-Йорка пустят только привитых от коронавируса. Об этом 3 августа в своем Twitter сообщил мэр города Билл де Блазио.



«Если вы хотите полноценно участвовать в жизни общества, вам нужно сделать прививку. Вам понадобится подтверждение вакцинации от COVID-19 в крытых ресторанах и тренажерных залах, а также для посещения концертов и представлений, которые проводятся в закрытых помещениях в Нью-Йорке. Это жизненно важное требование по обеспечению безопасности нашего города», — написал он.

