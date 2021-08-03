В Петербурге завершены доклинические испытания теста на клеточный иммунитет к коронавирусу

«На днях были завершены доклинические испытания, они прошли успешно, на руках уже имеется официальное заключение, что [тест] абсолютно безвреден по всем параметрам. Сейчас мы находимся на стадии обсуждения с нашим основным регулятором — Минздравом, который решает вопрос о возможности начать проведение клинических испытаний. Если до нового года удастся пройти этап всех предрегистрационных испытаний и получить регистрацию, это будет достаточно хороший результат», — подчеркнул Тотолян (цитата по ТАСС ).

Напомним, клеточный иммунитет может сформироваться даже при низком уровне антител к вирусу. Однако до сих пор не было широко доступных тестов для его выявления. «Если до конца года этот препарат зарегистрируют, то в этом случае у нас будет на руках инструментарий оценки клеточного иммунитета, не только с помощью антител как другие тесты. Он может применяться и для исследования индивидуального, и для популяционного иммунитета, потому что тест максимально адаптирован для массового применения», — заявил Тотолян.

