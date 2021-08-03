Видео с пьяной дебоширкой в московском аэропорту Шереметьево разошлось по соцсетям 3 августа. На кадрах брюнетка в шлёпках угрожает всё разнести, если не попадёт к подруге на свадьбу.



В подтверждение своих слов она начинает сносить ногами стойки, выкрикивая нецензурные выражения. Позже девушку пытается задержать служба безопасности аэропорта, к ним на помощь приходят сотрудники полиции. Хулиганка начинает драться с ними, срывает с одного жетон. В конце концов выпившую пассажирку удаётся повалить на пол и обездвижить.