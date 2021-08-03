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Не попавшая к подруге на свадьбу москвичка разнесла аэропорт Шереметьево

Видео с пьяной дебоширкой в московском аэропорту Шереметьево разошлось по соцсетям 3 августа. На кадрах брюнетка в шлёпках угрожает всё разнести, если не попадёт к подруге на свадьбу.

В подтверждение своих слов она начинает сносить ногами стойки, выкрикивая нецензурные выражения. Позже девушку пытается задержать служба безопасности аэропорта, к ним на помощь приходят сотрудники полиции. Хулиганка начинает драться с ними, срывает с одного жетон. В конце концов выпившую пассажирку удаётся повалить на пол и обездвижить.

Подслушано Аэрофлот

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Комментарии (33)

Ivan Topor
Эти доблестные 'ментозавры'-полицаи даже вдвоём одну пьяную бабу не могут аккуратно, чётко и быстро уложить на пол и зафиксировать в положении мордой вниз... Рука-лицо просто. Чего удивляться, что они всяких борцух просто боятся - те из них котлету сделают. И делают регулярно. И это в аэропорту, где обязаны постоянно быть готовыми реагировать на подобные инциденты максимально быстро. Позорище...
Ифка
молодец
261930041
бедолага. проспится, будет стыдно
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