Фура сорвалась с эстакады Центральной кольцевой дороги в Раменском городском округе 3 августа.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД, водитель погиб на месте.
«Время 15:05, 165 километр ЦКАД. Фура Volvo съехала с дороги, опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель, по предварительной информации, погиб. Обстоятельства устанавливаются», — сказал собеседник агентства.
Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах сотрудники МЧС тушат то, что осталось от грузовика.
Под Раменским с эстакады на ЦКАД упал грузовик. pic.twitter.com/ERNeLCm9Xx— Актуальная Россия (@RussiaActually) August 3, 2021