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Грузовик упал с эстакады ЦКАД в Подмосковье. Видео с места ДТП появилось в соцсетях

С эстакады ЦКАД под Москвой упала фура

Фура сорвалась с эстакады Центральной кольцевой дороги в Раменском городском округе 3 августа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД, водитель погиб на месте.

«Время 15:05, 165 километр ЦКАД. Фура Volvo съехала с дороги, опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель, по предварительной информации, погиб. Обстоятельства устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях. На кадрах сотрудники МЧС тушат то, что осталось от грузовика.

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