FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +20
72.87р86.56р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Роспотребнадзор обратился в суд после матча «Зенит» — «Локомотив» в Калининграде

Матч за Суперкубок между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» в Калининграде 17 июля стал предметом судебного разбирательства. Как сообщает ТАСС 3 августа, два иска о нарушениях санитарно-эпидемических норм на игре в период ограничений из-за коронавируса направило Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

Стадион «Калининград» рассчитан на 35 212 зрителей. На игре «Зенит» — «Локомотив» присутствовали 16 388 человек. В то же время, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елены Бабуры, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ проведение массовых мероприятий любой тематической направленности числом более 500 человек недопустимо. Даты рассмотрения пока не определили.

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0. Таким образом, петербуржцы в шестой раз в своей истории стали обладателями Суперкубка. Ранее они выигрывали в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний