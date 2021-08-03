Роспотребнадзор обратился в суд после матча «Зенит» — «Локомотив» в Калининграде

Матч за Суперкубок между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» в Калининграде 17 июля стал предметом судебного разбирательства. Как сообщает ТАСС 3 августа, два иска о нарушениях санитарно-эпидемических норм на игре в период ограничений из-за коронавируса направило Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.
Стадион «Калининград» рассчитан на 35 212 зрителей. На игре «Зенит» — «Локомотив» присутствовали 16 388 человек. В то же время, по словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елены Бабуры, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ проведение массовых мероприятий любой тематической направленности числом более 500 человек недопустимо. Даты рассмотрения пока не определили.
«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0. Таким образом, петербуржцы в шестой раз в своей истории стали обладателями Суперкубка. Ранее они выигрывали в 2008, 2011, 2015, 2016 и 2020 годах.