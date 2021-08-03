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Яркие всполохи лучей заходящего солнца окрасили небо в оранжевые, коралловые и пурпурные оттенки. «Фонтанка» публикует 10 красивых снимков на случай, если вы сегодня забыли посмотреть вверх или ваши окна выходят на восток.
Этот город в огне: над Петербургом полыхал закат. 10 шикарных кадров
10 фотографий заката, который поразил жителей Петербурга после дождя
Дождливый день в Петербурге завершился потрясающим закатом, фотографии которого тут же заполонили соцсети вечером 3 августа.
Яркие всполохи лучей заходящего солнца окрасили небо в оранжевые, коралловые и пурпурные оттенки. «Фонтанка» публикует 10 красивых снимков на случай, если вы сегодня забыли посмотреть вверх или ваши окна выходят на восток.
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