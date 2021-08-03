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Этот город в огне: над Петербургом полыхал закат. 10 шикарных кадров

10 фотографий заката, который поразил жителей Петербурга после дождя

Дождливый день в Петербурге завершился потрясающим закатом, фотографии которого тут же заполонили соцсети вечером 3 августа.

Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру»
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Яркие всполохи лучей заходящего солнца окрасили небо в оранжевые, коралловые и пурпурные оттенки. «Фонтанка» публикует 10 красивых снимков на случай, если вы сегодня забыли посмотреть вверх или ваши окна выходят на восток.

Фото: Илья Казаков/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Истинно вам говорю: 4 августа 2021 года земля налетит на небесную ось!
Peshechodig
На новость не тянет!... Потешить самолюбие фотографов "моя фотка на Фонтанке" -пойдёт
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