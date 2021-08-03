Четыре танкера потеряли управление у берегов ОАЭ, ещё одно судно может быть захвачено

«Предполагается, что группа из восьми или девяти вооруженных людей поднялась на борт судна под названием Asphalt Princess», — передаёт Sky News со ссылкой на источник в службе безопасности.

Британские источники The Times исходят из того, что «иранские военные или их доверенные лица взошли на борт судна». О том, что это могут быть «силы, поддерживаемые Ираном», пишет и Reuters.

Это произошло после того, как Associated Press сообщило, что по крайней мере четыре судна разослали предупреждения о том, что они потеряли контроль над своим управлением. Это танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss, которые тоже находятся у побережья Фуджейры. Все пять кораблей, находящихся в море между ОАЭ и Ираном, сменили свой статус на «Не под командованием», согласно данным сервиса по слежению за судами. Такой статус обычно указывает на то, что судно не может маневрировать из-за исключительных обстоятельств, поясняет Reuters.