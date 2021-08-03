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Четыре танкера потеряли управление у берегов ОАЭ, ещё одно судно может быть захвачено

Великобритания 3 августа сообщила о «потенциальном угоне» грузового судна в Персидском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, Associated Press пишет о ещё четырёх танкерах, потерявших управление.

Подразделение Минобороны Великобритании UK Maritime Trade Operations выпустило предупреждение об инциденте, произошедшем примерно в 60 милях (97 км) к востоку от эмирата Фуджейра, обозначив его как «потенциальный захват».

«Предполагается, что группа из восьми или девяти вооруженных людей поднялась на борт судна под названием Asphalt Princess», — передаёт Sky News со ссылкой на источник в службе безопасности.

Британские источники The Times исходят из того, что «иранские военные или их доверенные лица взошли на борт судна». О том, что это могут быть «силы, поддерживаемые Ираном», пишет и Reuters.

Это произошло после того, как Associated Press сообщило, что по крайней мере четыре судна разослали предупреждения о том, что они потеряли контроль над своим управлением. Это танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss, которые тоже находятся у побережья Фуджейры. Все пять кораблей, находящихся в море между ОАЭ и Ираном, сменили свой статус на «Не под командованием», согласно данным сервиса по слежению за судами. Такой статус обычно указывает на то, что судно не может маневрировать из-за исключительных обстоятельств, поясняет Reuters.

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Комментарии (10)

266188344
"группа из восьми или девяти вооруженных людей поднялась на борт судна под названием" странно, неужели чтобы захватить танкер нужно на него подниматься?
AlBerkut
Петрова и Боширова - к знаниям Героя России!
Вдвоём, 5 танкеров... Да такой успех разве что большой вольчей стае и во времена 'счастливых дней' мог придти!
😂😂😂
262224921
Спокойно ! Сейчас их всех вакцинируют и отпустят
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