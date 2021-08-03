Российская судья Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром на финал женского футбольного турнира Олимпиады. Ей предстоит рассудить сборные Швеции и Канады, сообщает 3 августа пресс-служба ФИФА.
Ассистентками Пустовойтовой стали россиянка Екатерина Курочкина и хорватка Саня Родак. Резервный рефери — Салима Мукансанга из Руанды. Футбольный финал на Олимпиаде пройдет 6 августа.
Пустовойтова — судья категории ФИФА, в апреле она стала первой женщиной, отработавшей в качестве главного арбитра на матче Футбольной национальной лиги (второй дивизион российского футбола).