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Россиянка Анастасия Пустовойтова стала главным судьей финала женского футбольного турнира Олимпиады

Российская судья Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром на финал женского футбольного турнира Олимпиады. Ей предстоит рассудить сборные Швеции и Канады, сообщает 3 августа пресс-служба ФИФА.

Ассистентками Пустовойтовой стали россиянка Екатерина Курочкина и хорватка Саня Родак. Резервный рефери — Салима Мукансанга из Руанды. Футбольный финал на Олимпиаде пройдет 6 августа.

Пустовойтова — судья категории ФИФА, в апреле она стала первой женщиной, отработавшей в качестве главного арбитра на матче Футбольной национальной лиги (второй дивизион российского футбола).

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