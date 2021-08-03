На матч «Зенит» — «Краснодар» в Петербурге пустят только тысячу болельщиков

Роспотребнадзор ограничил число зрителей до 1 000 на матче «Зенит» — «Краснодар», который пройдёт на «Газпром Арене» в субботу, 7 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых 3 августа.

«Возможность посетить игру будет случайным образом предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP», — заявили в клубе.



Для владельцев сезонных абонементов готовят «утешительный приз», подробности обещают выслать на почту.



Матч начнётся в 16:00 7 августа.