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На матч «Зенит» — «Краснодар» в Петербурге пустят только тысячу болельщиков

Роспотребнадзор ограничил число зрителей до 1 000 на матче «Зенит» — «Краснодар», который пройдёт на «Газпром Арене» в субботу, 7 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых 3 августа.

«Возможность посетить игру будет случайным образом предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP», — заявили в клубе.

Для владельцев сезонных абонементов готовят «утешительный приз», подробности обещают выслать на почту.

Матч начнётся в 16:00 7 августа.

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Комментарии (5)

Avs7153
Главное - перекрыть движение! Я начальник - ты дурак!
Johan228/666
Матч в Субботу 7 августа, и он будет в 17:00!!!!!!!!! Фонтанка, у вас тоже кукуха поехала!?
Алекс81
1000 человек на 60-тысячной арене…
Один Человек на 60 кресел… у чиновников кукуха уехала безвозвратно…
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